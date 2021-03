Em “Inverno no Parque”, Gucci traz natureza e peças clássicas para a nova campanha

Em tempos pandêmicos buscar a paz interior e se reconectar com a natureza são meios que muitas pessoas procuraram para viver a quarentena. Mesmo em grandes cidades, é possível encontrar lugares verdes para respirar fundo. Outras pessoas preferem se vestir e brincar com o estilo, mesmo dentro de casa. Ambas as preferências chegaram à moda através do Diretor Criativo da Gucci, Alessandro Michele, com a campanha Winter In The Park.

Com o inverno no hemisfério norte, Michele imaginou entrar em uma atmosfera gélida, onde as folhas estão espalhadas pelo chão e a névoa surge do lago. Tal locação poderia ser em um parque, para uma caminhada solitária, uma pausa no dia a dia ou apenas uma contemplação à natureza.

A atriz Vanessa Kirby foi uma das convidadas para fotografar a campanha de inverno da Gucci. A atriz Vanessa Kirby foi uma das convidadas para fotografar a campanha de inverno da Gucci.

O clima totalmente londrino, dominado por céus cinzentos e frios, grades de metal preto, bancos de madeira e postes para iluminar o caminho enquanto a noite cai, foi o contexto para a nova campanha digital da Gucci, que destaca algumas das criações mais vendidas da marca. A bolsa de couro em matelassê GG Marmont, a bolsa Jackie 1961, a versão atualizada do famoso modelo da bolsa hobo, que foi apresentada pela primeira vez pela Gucci nos anos 60; a bolsa Gucci Horsebit 1955, uma interpretação de uma peça de arquivo; e a Bolsa Dionysus, um estilo apresentado pela primeira vez em 2015, e que harmoniza detalhes antigos e recentes da marca.

A designer de moda e apresentadora Alexa Chung. A designer de moda e apresentadora Alexa Chung.

Para a campanha, foram convidadas a cantora e compositora norte-americana Celeste, revelação da BBC no ano passado. E as londrinas, a designer de moda e apresentadora Alexa Chung, e a atriz Vanessa Kirby, que atuou como a Princesa Margaret na série The Crown. O trio foi fotografado usando a coleção Epilogue da Gucci e uma seleção de peças de acessórios das linhas Beloved, em um parque em Londres.