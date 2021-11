E-commerce Edega reduz preço de todos os vinhos em até 20%

O e-commerce e clube de vinhos Edega.com.br está anunciando um reposicionamento estratégico de seu portfólio com reduções permanentes de 15% a 20% nos valores de todos os seus rótulos. Os novos preços valem tanto para os clientes avulsos do e-commerce como para os associados do Clube Edega.

Os associados contam com alguns diferenciais adicionais, como seleções mensais de vinhos, atendimento personalizado, curadoria e dicas de harmonização do próprio presidente da empresa, o empresário francês Philippe de Nicolay Rothschild, único representante no Brasil de uma das mais tradicionais famílias produtoras de vinhos do mundo, da vinícola Château Lafite Rothschild.

A pandemia e a mudança nos hábitos dos consumidores vêm ampliando os negócios online. O mercado de vendas online de vinhos registrou alta de 31% em 2020, com registro de 501,1 milhões de litros comercializados contra 383,9 milhões de litros no ano anterior, segundo levantamento feito pela Ideal Consulting, empresa de auditoria de importação e inteligência de mercado, especializada no mercado de bebidas e alimentos.

Com o objetivo e o desafio de manter os mesmos índices em 2021, mesmo com crise econômica, câmbio desfavorável e aumento dos preços dos vinhos brasileiros por conta da falta de insumos, o PNR Group – do qual pertence o canal B2C Edega – realizou uma grande renegociação com toda cadeia de fornecedores e produtores estrangeiros e passa a oferecer os vinhos com preço mais barato para o consumidor final.

Para o diretor comercial da PNR, Geovanini Neves, o reposicionamento visa proporcionar aos clientes e associados do Clube de vinhos da Edega uma experiência mais prazerosa e harmônica entre valor e qualidade. “O objetivo é oferecer vinhos de qualidade em todas as categorias, estilos e origens disponíveis no portfólio, com a exclusiva curadoria feita pelo presidente do grupo”, afirma. “Não se trata de uma ação por tempo limitado, pois temos como missão repassar para os nossos clientes todo o ganho obtido com as negociações, para que eles tenham uma excelente experiência pagando o valor justo”, diz o empresário francês Philippe de Nicolay Rothschild.

Leitores da EXAME ganham desconto extra

Além da nova política de preços da Edega, Renato Mimica, CEO da Exame, e Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce, anunciaram nesta sexta-feira uma parceria que irá garantir descontos aos leitores da EXAME. "É uma honra para nós ser parceiros da Exame. O mundo dos vinhos é fechado, e nós queremos abrir esse universo para os leitores da Exame", diz Rothschild.

Todas as sextas-feiras, os leitores da Casual Exame poderão conferir as indicações de rótulos de Rothschild e também as notícias mais relevantes do mundo dos vinhos. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Com o portfólio rigorosamente selecionado pelo empresário francês, o e-commerce oferece uma grande variedade de rótulos de emblemáticas regiões vinícolas do mundo. São mais de 240 vinhos de renomados produtores de países como França, Chile, Argentina, Espanha, Itália e Portugal, de renomados produtores - alguns deles estão entre os melhores do mundo em suas categorias. "Eu tive a sorte de nascer dentro de uma família que tem uma das melhores vinícolas do mundo, a Château Lafite Rothschild. Nós fazemos na Edega a mesma coisa que fazemos na Lafite: todos os vinhos que selecionamos, eu provo. Vinho é uma história de amor entre o chão, o céu, a videira e as pessoas, por isso nossos produtores fazem os vinhos com o mesmo cuidado que nós", finaliza Rothschild.