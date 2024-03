DW! Semana de Design de São Paulo 2024: confira a programação

Entre 14 e 24 de março, a capital paulista será palco da DW! Semana de Design de São Paulo 2024. Nesta 13ª edição o evento se desdobrará em cerca de 130 diferentes locais e contemplará mais de 200 ações espalhadas em oito distritos: um digital, compreendido por dez ações, e sete físicos, distribuídos em diversas regiões.

Concebida em 2012 pelo empresário Lauro Andrade, a DW! SP é o maior festival urbano de design da América Latina, o terceiro maior do mundo no setor, e tem dialogado com o próprio movimento da cidade, propondo mudanças na sociedade de forma individual e coletiva. Arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social, negócios, inovação, tecnologia e outros temas da economia criativa se unem nessa proposta plural e diversa que, pela 13ª vez, movimentará a capital paulista.

Reunindo mais de mil criativos de diferentes segmentos e 139 expositores a DW! SP 2024 terá atividades majoritariamente gratuitas.

Para Lauro, o objetivo da DW! nos próximos dez anos é conversar ainda mais com o cidadão comum. Nos últimos dez anos a semana integrou indústria, varejo, criativos e fez com que designers e arquitetos brasileiros percebessem o valor de ter um produto autoral no Brasil. Para a próxima década, o desafio é tudo isso chegar ao consumidor final.

Dia Mundial da Água

A cada nova edição a DW! SP elege uma temática que permeia a programação. Em 2024, a água será o grande destaque, uma vez que o evento ocorre durante a semana do Dia Mundial da Água (22/4). Inspirada no tema, a identidade visual da DW! SP 2024 foi assinada pela arquiteta e designer gráfica Maria Claudia Levy Figliolino.

Distritos DW! 2024

Confira a seguir os destaques de cada um dos sete distritos, e conheça também seus respectivos rios e o total de locais envolvidos.

Distrito Alameda Gabriel



42 Locais – Rio: Córrego Verde II

Destaques: DW! Talks e Peugeot Art District

DW! Talks na Casa Docol

Em 12 encontros que serão realizados entre 14 e 22/3, os DW! Talks promoverão debates que reunirão profissionais e especialistas de diversas áreas como: Zanini de Zanine, Fernando Forte, Lucia Gurovitz, Ana Neute, Ricardo Cardim, Lucila Zahran Turqueto, Baba Vacaro, Bloco Arquitetos, João Nitsche, Eliana Sanches, Carlos Fortes, Hélio Olga, Vitor Penha, Marcelo Falcão, Virgínia Sodré e Christian Kadow.

Mobilidade e Peugeot Art Disrict

Os visitantes do Distrito Gabriel terão como alternativa de mobilidade nos 42 locais com eventos, o novo Peugeot 208 Turbo, carro oficial da DW! SP 2024. A montadora francesa também apresentará o Peugeot Art District, que será iniciado com o lançamento da Coleção Ciclos, da Ovoo, e reunirá eventos diversos em mais de 40 locais de 14 a 24/3.

Distrito D&D Shopping

11 locais – Rio: Córrego Água Espraiada

Destaques: Mostra Brasil Design Talents e Exposição D&D Design Collection

Mostra Brasil Design Talents

A mostra Brasil Design Talents nasce do desejo de descobrir e promover jovens talentos do design nacional, oriundos de universidades e centros de ensino reconhecidos de todo o país. A iniciativa, que conta com a curadoria do jornalista e crítico de design Marcelo Lima, busca também priorizar e difundir produtos criados com base em temáticas, material e/ou técnicas de produção genuinamente brasileiras. Do D&D Shopping, onde fica em cartaz até 29 de março, a exibição segue para Milão, Itália, onde fará parte da edição comemorativa dos 25 anos do Salone Satellite. Os projetos que compõem o BDT foram submetidos a um time de jurados de projeção nacional e internacional, formado por Humberto Campana, Sergio Matos, Tavinho Camerino, Marcelo Teixeira, Lucas Lima e Welison Santos. Abertura: quinta-feira, 14/3. Visitação: até 29/3, das 10h às 21h.

Exposição D&D Design Collection

Seguindo a tradição dos últimos nove anos, em 13 de março o D&D Shopping recebe mais uma vez a festa que marca a abertura oficial da DW! SP 2024. Em comemoração à 13ª edição da DW! SP, em 14/3 o shopping também inaugura a exposição D&D Design Collection. A ideia é fazer com que os lojistas apresentem peças de design e lançamentos escolhidos pelos arquitetos e designers de interiores participantes. As peças ficarão disponíveis para visitação nos corredores do shopping durante todo o período da DW! SP 2024.

Abertura: quinta-feira, 14/3. Visitação até 29/3, das 10h às 21h.

Distrito Jardins , Ibirapuera , Moema e Sul



25 locais – Rio: Córrego Água Espraiada

Destaques: Exposição Paisagem Frontal, Exposições e Connect Talks

Exposição Paisagem Frontal no Unilux City Spot

Durante a DW! SP 2024 a Unilux apresenta ao público a exposição Paisagem Frontal, em parceria com os Decornautas e a arquiteta Juliana Pippi. Celebrando a poesia das molduras que enquadram e descortinam a casa brasileira, a mostra destaca a chegada oficial da Unilux a São Paulo, explorando diferentes cenários e aplicações das cortinas e persianas criadas pela marca catarinense. A exposição promete envolver os visitantes em uma experiência sensorial, reforçando o compromisso da Unilux com a inovação e a qualidade. A mostra interativa também convida à apreciação do produto como uma forma de contemplação dos 333 m² do icônico prédio projetado por Paulo Mendes da Rocha. De 15 a 23/3. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Aos sábados, das 10h às 14h.

Exposição e Connect Talks no Espaço B e Casa Brasil Eliane

Anexo à Casa Brasil Eliane, na Avenida Brasil, o Espaço B foi projetado pelo escritório de arquitetura FGMF. “A casa foi construída na década de 1940. No local acontecerão exposições e bate-papos com grandes nomes do design brasileiro contemporâneo, como Marko Brajovic, Carol Gay, FGMF, Cité Arquitetura e Arthur Casas.

Distrito Paulista Centro e Higienópolis

28 locais – Rio: Córrego do Anhangabaú

Destaques: Galeria Metrópole, Circuito Gigantes do Design e Circuito de Prédios Históricos

Galeria Metrópole

Arena de Conteúdo Senac SP e instalações; exposição Um Lugar; mostra Prêmio Salão Design; base do Circuito Gigantes do Design; ações de 20 criativos residentes.

Circuito Gigantes do Design, por Teto Casa

Ação propõe levar o design ao convívio do público “não iniciado” de forma lúdica e atraente. A cidade será invadida por 21 móveis monumentais, instalados em todos os distritos da DW! tendo como base a sede da empresa, na Galeria Metrópole.

Circuito de Prédios Históricos

O Circuito de Prédios Históricos terá exposições, instalações e palestras:

Edifício Itália, BoomSPDesign. De 18 a 24/3, de segunda-feira a domingo, das 12h às 22h. Edifício Renata, retrofit e hospedagem oficial do Festival . Basílio 177, visitas guiadas ao antigo prédio da Telefônica, em retrofit . Edifício Virgínia, maior atração de 2023, com visita guiada a partir da CasaSomauma. Quinta-feira, 21/3, das 16h às 17h30. Edifício Comandante Linneu Gomes, com exposição Confluência . Visitas guiadas de 15 a 24/3, em diferentes horários. Edifício Misericórdia, movimento criativo Seiva e Cidade. De 14 a 24/3, de segunda a domingo, das 12 às 22h. Excepcionalmente em 16/3, sábado, e em 24/3, domingo, das 12h às 18h. Edifício Martinelli, Feira na Rosenbaum. Casarão Doimo, exposições e palestras. Galeria Zarvos, exposição de Paulo Alves. Galeria Metrópole.

Distrito Pinheiros , Vila Madalena e Oeste

20 locais – Rio: Córrego das Corujas

Destaques: Circuito Baixo Pinheiros, Museu A Casa e Uruhu Mehinaku e Arte Mehinaku

Circuito Baixo Pinheiros

Grupo de criativos e museus realiza ações ligadas ao design, arte e moda.

Museu A Casa do Objeto Brasileiro – Exposição A Casa na Moda



Duas exposições, A Chita na Moda, de janeiro de 2005, e Renda-se, de abril de 2015, se encontram, a partir de 16/3, na mostra A Casa na Moda. A Chita na Moda propõe um novo olhar para o tecido símbolo da nossa cultura popular na interpretação de estilistas como André Lima, Glória Coelho, Karlla Girotto, Lino Villaventura, Marcelo Sommer, Reinaldo Lourenço, Ronaldo Fraga, Walter Rodrigues, entre outros. Renda-se, por sua vez, resulta de uma pesquisa de três anos do estilista e curador Dudu Bertholini com o apoio do Museu A Casa. O projeto promoveu o encontro entre designers de moda e artesãs rendeiras de várias regiões do país. Visitação: de 17/3 a 19/5, de quinta a domingo, das 10h às 18h.

Herança Cultural Apresenta Uruhu Mehinaku e Arte Mehinaku

Uruhu Mehinaku é um dos grandes artistas do povo Mehinaku. Vive na aldeia Kaupüna, na terra indígena do Xingu em Mato Grosso. Cada banco criado por ele é único e esculpido manualmente. A madeira ganha forma e traz com ela a ancestralidade, a tradição, a visão do artista e o modo de vida deste povo. Seus bancos em formato de animais ampliam o conceito de função para a dimensão simbólica abrindo novos horizontes de reflexão sobre as complexas inter-relações entre as artes tradicionais e a cultura contemporânea. O evento também promove uma conversa entre o artista, público e os curadores Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim e Danilo Garcia. 23/3, sábado, das 10h às 15h. A conversa terá início às 11h30.

Distrito Cidade Jardim

5 locais – Rio: Pinheiros

Belas Artes Cidade Jardim – Afinal, o Que é Biofilia?

De 14 a 24/3 a dica imperdível é conferir o ciclo de palestras, bate-papos e workshops Afinal, o Que é Biofilia? promovido pelo Belas Artes Cidade Jardim.

Em 2023, foi inaugurada no Shopping Cidade Jardim a área Home & Design, totalmente dedicada a lojas de arquitetura, design e decoração. Com projeto de Arthur Casas, espalha-se por três andares, onde haverá também uma edição temática da Feira na Rosenbaum. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Avenida Magalhães de Castro, 12.000.

D istrito Shopping Lar Center

3 locais – Rio: Tietê

Maior exposição da DW! 2024 retrata a presença do design em todos os aspectos da vida, dos utensílios cotidianos ao espaço urbano: Do Objeto à Cidade: Design em Tudo, aberta ao público de 15 a 31 de março. A exposição revela, por meio de uma apurada seleção de produtos e ideias, como o design se tornou um elemento inseparável de nossa vida, presente desde os utensílios domésticos até os equipamentos que moldam a paisagem urbana. O percurso traçado pela curadora, a jornalista Winnie Bastian, e pelo Studio Garoa, responsável pela cenografia, transita por diferentes escalas — indivíduo, ambiente e cidade — e por projetos escolhidos devido à inovação nos quesitos tecnologia, material, forma e uso.

A programação completa do festival está disponível em: https://dwsemanadedesign.com.br