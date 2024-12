Donald Trump lança linha de perfumes por mil reais

Após colocar milhões de bonés vermelhos com o bordado "Make America Great Again" na cabeça dos eleitores americanos, o mais recente produto lançado pelo presidente eleito Donald Trump é um perfume.

Na semana passada, Trump anunciou o lançamento do perfume masculino “Fight Fight Fight” [luta luta luta] e do perfume feminino "Victory 47" em sua plataforma de mídia social Truth Social. Na postagem, Trump usou uma foto ao lado da atual primeira-dama Jill Biden, com a legenda: "Uma fragrância que seus inimigos não podem resistir!".

Os perfumes custam 199 dólares (1,198 reais), e há poucos detalhes sobre os ingredientes da composição. A descrição do perfume feminino é sucinta sobre notas florais delicadas e um toque de cítricos. Já o perfume o masculino é descrito como “um grito de guerra em uma garrafa”.

"Nossas fragrâncias são feitas para capturar a essência do sucesso e da determinação, com cada aroma simbolizando vitória e força", diz o site gettrumpfragrances.com

O perfume e a colônia “Victory 45”, com o vidro replicando um busto dourado da cabeça de Trump, estão marcados como esgotados no site de fragrâncias de Trump.

A nova linha de fragrâncias é uma entre os diversos produtos lançados pelo político e empresário. Nos últimos meses, o portfólio com o sobrenome Trump incluiu relógios vendidos por 100.000 dólares e moedas de prata "President Donald J. Trump First Edition" vendidas por 100 dólares cada.