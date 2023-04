De cadeiras ao design gráfico: Herman Miller ganha exposição no centenário da marca

Uma cadeira Herman Miller dispensa apresentação, desde a clássica poltrona com ottoman Charles Eames à popular cadeira com pés palito Eames. Fundada nos Estados Unidos em 1923, a empresa comemora agora 100 anos com uma mostra em Milão.

Para a exposição foram pesquisados diversos materiais nos arquivos para contar a história dos designs autorais da marca americana. Ao longo da sua trajetória, Herman Miller trabalhou com inúmeros designers e artistas que definiram suas respectivas épocas.

Começando pelo início da era moderna com a contratação de Gilbert Rohde, o primeiro diretor de design em 1930, o fundador D.J. De Pree deu um passo fundamental na transição da empresa tradicional para uma companhia com design moderno. A formação em arquitetura de Dupree, junto à sua base bauhausiana, trouxe novos critérios para o mobiliário tradicional de Herman Miller. Ao lado dele, Peggy Rhode, esposa de De Pree desenhou estratégias de marketing que retrataram e destacaram a nova direção da companhia.

Ao juntar-se à Herman Miller em 1945, a personalidade dimensional de George Nelson assentou o storytelling e parcerias de design - com a Eames Office, Alexander Girard, e outros - como partes essenciais da marca Herman Miller. Sob a direção de design de Nelson, fizeram parte da equipe pioneiros gráficos como Irving Harper (responsável pelo M "livre" na logo de Herman Miller até aos dias de hoje) e Tomiko Miho.

Do Pop Art aos século XXI

Coincidindo com o movimento Pop Art dos anos 1960, a libertação artística dos anos 1970 e a influência sueca do designer John Massey, a série de Picnic passou a caracterizar a identidade gráfica da empresa ao longo da década de 1970.

Nos anos de 1980 e 1990, Barbara Loveland e Linda Powell conduziram a empresa por um período pós-moderno de liderança em design. E, a medida que a Herman Miller aumentava a sua presença internacional, os seus designs passaram a alcançar todos os cantos do globo, desde exposições itinerantes a um sistema de ilustrações que representava uma nova teoria sobre ambientes de trabalho harmoniosos, chamada Living Office.

Finalmente, não se pode discutir design na Herman Miller sem Alexander Girard, diretor fundador da divisão têxtil da empresa. Ao longo da sua carreira, Girard utilizou os gráficos para criar temas com significado, e a sua linguagem de estampas chegaria ao seu ápice no início dos anos 1970 com uma série de painéis de enriquecimento ambiental - seleção que estará em exposição no showroom de Milão.

Herman Miller comemorativo

Durante o Salone, Herman Miller irá disponibilizar para a venda impressões da edição limitada do cartaz do Grupo Eames Soft Pad de John Massey. Originalmente produzido em 1970, esta peça é representativa do estilo característico de Massey trazido para as comunicações de Herman Miller. Impresso no tamanho original de 91,44 x 121,92 cm, as estampas são numeradas à mão numa edição de 500 exemplares. A impressão encarna a afirmação da Massey: "Sempre tentei construir em cada peça uma vida para além do propósito para o qual foi criada".

Para comemorar o centenário da marca, a editora Phaidon também irá lançar uma edição especial da sua monografia best-seller "Herman Miller: Uma forma de viver". Com uma nova capa encadernada em tecido e linha do tempo atualizada, esta coleção inigualável de histórias da marca, artefatos históricos, documentos e fotografias oferece uma visão ampliada da história de Herman Miller.

Serviço:

Corso Giuseppe Garibaldi 70 no Distrito de Design Brera, Milão, Itália.

De terça-feira, 18 de Abril, a sábado, 22 de Abril, das 9 às 18 horas.