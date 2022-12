Quer estudar na Itália? Università Bocconi está com bolsas integrais para Graduação e Mestrado

EstudarFora

A Università Commerciale Luigi Bocconi, localizada em Milão, na Itália, está consistentemente entre as 20 melhores do mundo nas áreas de administração e economia. E para atrair os melhores estudantes, eles oferecem bolsas integrais de graduação e mestrado na Itália, com base em mérito e em necessidade financeira. O próximo round de inscrições se encerra em 26 de janeiro!

Para Graduação

Os cursos de graduação oferecidos pela Bocconi são nas áreas de Economia, Administração, Finanças, Ciências Políticas e Ciências da Computação. Para todos eles, a univesidade está oferecendo bolsas de mérito que cobre totalmente os custos do programa (que atualmente estão em 12 mil euros por ano).

Todos os candidatos aceitos para os programas de graduação serão avaliados com base em sua performance acadêmica – não é necessário enviar documentos complementares.

Além do abatimento da anuidade, candidatos particularmente bem rankeados também poderão receber acomodação gratuita em alojamentos da universidade. As bolsas são renovadas automaticamente até duas vezes, contanto que o bolsista mantenha um bom desempenho acadêmico.

Candidatura

O processo de candidatura aos cursos inclui o envio de currículo acadêmico, certificados de idiomas, carta de motivação e notas em testes padronizados, como SAT ou o Bocconi Test, organizado pela própria universidade. Os estudantes podem se candidatar simultaneamente a qualquer uma das bolsas, mas elas não são cumulativas. Saiba mais sobre a candidatura aos programas de graduação aqui. As inscrições para a próxima rodada vão até 26 de janeiro.

Para Mestrado

Além dos cursos de graduação, a Bocconi também oferece 10 cursos de Mestrado (Master of Sciences, nas áreas de Economia, Administração, Finanças e Ciências Sociais) – nove dos quais são ministrados totalmente em inglês. Confira aqui a lista de cursos disponíveis.

Para o mestrado, são oferecidas as Bolsas de Mérito – que cobrem 100% da anuidade e podem incluir alojamento no campus da universidade. Para essas bolsas de estudo na Itália, todos os candidatos aceitos são avaliados de acordo com o seu desempenho acadêmico, e não há processo de candidatura separado.

Já as bolsas de necessidade financeira são voltadas a estudantes que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do mestrado. Tais bolsas cobrem 100% da anuidade – no valor aproximado de 12,700 euros – que podem ser renovados para mais um ano. Para concorrer a esta bolsa, o candidato deve enviar, além da candidatura normal, um formulário comprovando a necessidade financeira financeira.

Candidatura

A candidatura para o programa inclui o envio de resultados do GMAT ou GRE, histórico escolar, currículo e Carta de Motivação, além de comprovação de proficiência no idioma do curso. A próxima rodada de inscrições para o mestrado se encerra em 26 de janeiro

Não é necessário realizar uma candidatura separada para as bolsas — apenas informar, durante o application, que você deseja concorrer. Serão usados como critério de avaliação a excelência acadêmica do candidato e os documentos enviados como parte da candidatura.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.