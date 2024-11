Disney Cruise Line transforma férias em família em experiência mágica em alto-mar

Passar as férias nos parques temáticos do Walt Disney World Resort já é uma experiência fantástica. Mas esse momento pode se tornar ainda mais mágico ao incluir uma viagem a bordo de um dos navios da Disney Cruise Line, que comemora seus mais de 25 anos na liderança mundial do mercado de cruzeiros para famílias.

E em dezembro de 2024 será lançado o Disney Treasure, o sexto navio da frota, que navegará desde o Porto Canaveral. Nele, os hóspedes navegarão pelas histórias surpreendentes e reinos distantes da Disney, Pixar e atrações clássicas dos Parques. Entretenimento emocionante, espaços imersivos e refeições deliciosas esperam por você!

Partindo de Porto Carnaveral, a aproximadamente 1 hora do Walt Disney World Resort , e Fort Lauderdale, a aproximadamente 3 horas de carro dos parques temáticos, alguns dos navios da frota mágica navegam pelos mares do Caribe e das Bahamas oferecendo aos hóspedes comodidades de última geração, um serviço inigualável e atividades que unem toda a família em torno de momentos inesquecíveis.

O que esperar dos navios da Disney Cruise Line

Cada uma das embarcações oferece atividades para todas as idades, experiências gastronômicas imaginativas e para os navios navegando desde a Florida, paradas em refúgios paradisíacos para os hóspedes da Disney Cruise Line.

Há clubes infantis exclusivos para crianças, pré-adolescentes, adolescentes, cada um deles reservado para cada faixa etária, são espaços que convidam os pequenos a dar asas à imaginação em atividades interativas e encontros inesquecíveis com seus queridos personagens.

Já nos ambientes exclusivos para adultos, é possível relaxar em espaços como o Senses Spa & Saloon, um elegante spa que oferece massagens e tratamentos estéticos; Quiet Cove Pool, uma incrível área de piscina exclusiva e bar. Também podem encontrar restaurantes destinados a jantares a dois ou entre amigos, com deslumbrantes vistas para o mar, como o Palo Steakhouse, um elegante restaurante italiano que funde seus requintados pratos com as refeições modernas de churrascaria, no Disney Wish.

*Algumas das experiências e atividades são sujeitas a disponibilidade e a um custo extra.

Entretenimento para toda a família

Os navios da Disney Cruise Line são também a casa de grandes produções teatrais e musicais estilo Broadway que acontecem no imponente Walt Disney Theatre, dependendo do navio em que estiver navegando como: Disney’s Aladdin – A Musical Spectacular, Tangled: The Musical, da famosa animação Enrolados, Frozen, A Musical Spectacular, The Little Mermaid e Disney The Tale of Moana, que pela primeira vez levará as aventuras de Moana aos palcos, no Disney Treasure.

A magia continua nos jantares, quando alguns dos personagens da Disney e famosos heróis ganham vida diante dos olhos dos viajantes, como é o caso em Arendelle: A Frozen Dining Adventure, no Disney Wish, em que os hóspedes jantam enquanto participam do noivado da rainha Anna e Kristoff, repleto de músicas que levam todos a cantarem juntos.

A cada noite, os hóspedes jantam em um restaurante temático diferente, assim todos têm a oportunidade de conhecer cada um dos restaurantes do navio, sempre desfrutando de momentos encantadores e refeições deliciosas, servidas de acordo com suas preferências, já que todos os dias serão atendidos pela mesma equipe de garçons.

Arendelle: A Frozen Dining Adventure (Disney/Divulgação)

Adrenalina a bordo

Durante o dia a diversão também é garantida para toda a família em emocionantes atividades aquáticas como o AquaDuck, um toboágua que proporciona um passeio panorâmico e cheio de adrenalina ao redor do deck superior do Disney Dream e do Disney Fantasy, em uma ousada queda de 4 decks.

Já no Disney Wish e no novíssimo Disney Treasure, a emoção fica por conta do AquaMouse, uma atração aquática repleta de efeitos especiais e vistas de tirar o fôlego. Esta é a primeira atração da Disney em alto-mar!

Disney Wish – AquaMouse (Disney/Divulgação)

Encontros com personagens

Ao longo de todo o cruzeiro, os hóspedes ainda poderão encontrar diversos de seus personagens favoritos, como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pateta, Pato Donald e muitos outros. Inclusive, durante a parada em uma das ilhas que são destinos para os hóspedes da Disney Cruise Line, eles também poderão ser vistos. Imagine uma foto com um de seus personagens favoritos nas Bahamas?

Disney Wonder (Disney/Divulgação)

Todos os cruzeiros da Disney Cruise Line que navegam pelo Caribe e pelas Bahamas ainda possuem uma parada em um dos destinos paradisíacos e exclusivos para hóspedes dos navios: a ilha particular Disney Castaway Cay ou Disney Lookout Cay at Lighthouse Point que, desde junho de 2024, se tornou o mais novo paradisíaco retiro da Disney Cruise Line em meio à água azul-turquesa das Bahamas.

Ambas, estão repletas de atividades para toda a família, além de diversas opções gastronômicas, atividades aquáticas como snorkel, caiaque, e possui até uma praia exclus i va para adultos, Serenity Bay, um oásis remoto cheio de tranquilidade.

Prepare-se para criar memórias que durarão para sempre com a Disney Cruise Line, onde a magia encontra o mar.

Acesse www.disneycruisebrasil.com e comece a planejar suas férias mágicas.

Disney Castaway Cay (Disney/Divulgação)

Registro dos navios: Bahamas