Energia por assinatura pode gerar até 20% de economia para empresas. Veja como

A conta de luz tem estado alta nos últimos meses. Com ondas de calor e secas, que provocam a redução do nível de água dos reservatórios das hidrelétricas e o aumento do consumo de aparelhos de ar-condicionado, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem mantido bandeiras tarifárias em níveis mais elevados. A previsão para 2024, segundo a agência, é de reajuste médio da energia elétrica de 5,6%, acima dos 4,12% previstos para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Se o impacto para o consumidor residencial já é alto, para as empresas é ainda mais expressivo. Isso porque o consumo de energia elétrica representa um dos principais custos para as organizações, em especial indústrias, varejistas e agronegócio. A boa notícia é que existem soluções para o mercado corporativo para reduzir esse custo e, consequentemente, aumentar a eficiência e a competividade dos negócios.

Mercado Livre de Energia

As organizações que atuam com média e alta tensão, por exemplo, podem aderir ao Mercado Livre de Energia, o ambiente de contratação livre que está em expansão acelerada e já responde por cerca de 38% da eletricidade consumida no país, segundo dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel). O modelo permite comprar energia diretamente dos fornecedores, negociando preços, prazos, quantidade e fonte.

Para quem opera em baixa tensão, essa ainda não é uma possibilidade. Mas existe uma alternativa: a contratação de energia por assinatura. A Prime Energy oferece soluções Shell Energy para esses dois cenários.

Energia por assinatura

Empresa do Grupo Shell, licenciada da marca Shell Energy, a Prime Energy acompanha o movimento de expansão das soluções disponíveis para os consumidores corporativos de diferentes portes e setores de atuação. Elas envolvem, inclusive, propostas para ampliar a eficiência energética.

Com o produto energia por assinatura, por exemplo, consumidores empresariais contam com a possibilidade de alcançar até 20% de economia, sem investimento em instalação ou manutenção. Funciona assim: para todo o kWh compensado na fatura e gerado pela usina, o cliente desembolsa 10% menos do que ele pagaria para a distribuidora. A depender da bandeira tarifária, a economia pode dobrar, já que os clientes são isentos desse custo adicional.

202 mil unidades consumidoras já aproveitam

os benefícios do Mercado Livre de Energia no Brasil

Para os clientes desta opção, a marca Shell Energy disponibiliza uma solução completa de gestão operacional dos contratos de geração distribuída, desde a captura e a auditoria de faturas até as soluções de otimização de alocação de créditos e de faturamento.

Assim, além de economia, o cliente tem à disposição a praticidade de um serviço digital e a possibilidade de utilizar energia proveniente de fontes renováveis.

Importante: as soluções Shell Energy entregues pela Prime Energy têm alcance nacional e, portanto, as ofertas atendem ao mercado brasileiro de forma geral. Mas, no caso do serviço assinatura, é importante verificar se a empresa se situa em locais atendidos por usinas que já aderiram à essa modalidade.

Como aderir ao Mercado Livre de Energia

Se a companhia estiver habilitada a participar do Mercado Livre de Energia, são ofertadas soluções amplas, desde a migração até a gestão e a consultoria, de forma a garantir maior controle e previsibilidade do fornecimento, com a utilização de fontes renováveis.

Essa mudança pode gerar uma economia de até 40% no consumo – considerando que a economia pode variar de acordo com o prazo contratual, perfil de consumo e as condições de preço de energia no momento da contratação. Clique aqui para simular sua economia.

São mais de 202 mil unidades consumidoras que aproveitam os benefícios deste mercado no Brasil. Desde sua implementação, o Mercado Livre de Energia já proporcionou uma economia de mais de R$ 339 bilhões aos consumidores, segundo a Abraceel.

Existem dois tipos de migração para o Mercado Livre de Energia: o modelo atacadista e o varejista. Nos dois casos, é possível encontrar soluções Shell Energy, ofertadas pela Prime Energy, que envolvem análise do perfil de utilização, adequação às normas, estratégias de contração e apoio para as questões jurídicas envolvidas.

Seja qual for a solução contratada, essa é uma oportunidade de as empresas reduzirem custos, terem maior previsibilidade no consumo, e fazerem uso de fontes de energia renováveis – uma prerrogativa para se alinhar às tendências de sustentabilidade do mercado nacional e global.