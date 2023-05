Dia Nacional do Café: saiba como identificar uma bebida de qualidade

O café é a bebida mais popular do Brasil e a segunda mais consumida no país, ficando atrás apenas da água. Somos o maior produtor do mundo. Esses são alguns dos motivos para o café ter uma data que celebra a sua importância econômica e histórica para o país.

Comemorado em 24 de maio, o Dia Nacional do Café foi criado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), que completa 50 anos em 2023, para homenagear o início da colheita no Brasil, valorizar o alimento e elevar, cada vez mais, o seu padrão de qualidade.

Embora o café seja bastante lembrado por suas características mais perceptíveis, como o sabor, o aroma e o ganho de energia, a qualidade é um importante aspecto a ser considerado no momento de escolher a sua marca favorita.

O que avaliar no momento da compra?

Pode parecer difícil, mas não é. Na hora da compra, antes de mais nada, esteja atento às categorias: tradicional, extraforte, gourmet e superior. Acima de tudo, considere o seu paladar. Cada categoria diz respeito aos atributos sensoriais do café como amargor, doçura e acidez.

Certificações, marcas e preço

Sobretudo o coffee lover deve ficar atentos às certificações. A ABIC unificou os Selos de Pureza e Qualidade. Até o início do ano, eram duas certificações. Agora, passaram a ter um regulamento e única identidade, uma forma de garantir mais segurança e transparência para o consumidor.

No momento da compra, basta procurar pelos selos nos pacotes de café ou ler o QR Code estampado nas embalagens com a ajuda do aplicativo ABICafé.

Com a categoria definida conforme o seu paladar, outra sugestão é experimentar diferentes marcas, para ver qual atende melhor o seu gosto. As preferências de aroma e sabor são muito pessoais, então o ideal é que cada um busque os produtos e os formatos que mais agradam.

Do mesmo modo, é importante considerar as embalagens que preservam mais o café. Sempre verifique a data de validade, com fabricação mais recente.

Além disso, compre o tamanho de embalagem de acordo com a quantidade que costuma consumir, para ter um café sempre fresco. Depois de aberta a embalagem, o sabor e o aroma vão se perdendo, pois são voláteis. Uma vez aberta a embalagem, o pó de café deve permanecer no pacote, dentro de recipientes plásticos herméticos, e num local fresco.

Desconfie de preços muito abaixo dos praticados no mercado. Afinal de contas, levanta a suspeita de risco de um pacote de café conter misturas de produtos que não são café, ou seja, ser um produto fraudado.

Por último, caso haja possibilidade de moer em casa, vale optar pela forma em grão, pois tem aromas e sabores mais preservados.

Quais os benefícios do consumo regular de café

Confira a seguir alguns dos principais benefícios para aqueles que consomem café regularmente:

Ganho de energia;

Contribui com a melhora na saúde;

Auxilia na prática de exercícios;

Potencializa a atividade cerebral;

Previne doenças como depressão, Parkinson, Alzheimer, diabetes do tipo 2 e alguns cânceres;

Contribui com a perda de peso;

Reduz riscos de doenças no coração;

Ajuda no funcionamento do sistema digestivo.

Agora que você já sabe como checar a qualidade do café, nada melhor para celebrar o Dia Nacional do Café do que tomar uma xícara quentinha da bebida.