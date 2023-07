Vai comprar café nos supermercados? Saiba como escolher com qualidade

Apesar de ser uma inverdade, não é incomum sermos questionados ou escutarmos que os cafés mais populares são ruins, independentemente da marca. Esse tipo de afirmação acaba pegando muitos consumidores desprevenidos e até assustando os amantes (e são milhares) do café diante de tantas opções disponíveis nas gôndolas dos supermercados. No entanto, antes de se preocupar e ir para o supermercado inseguro, é importante se informar com fontes confiáveis.

Para desmistificar conceitos, sanarmos nossas dúvidas e mostrar o rigoroso processo de avaliação pelos quais esses cafés passam, conversamos com a Aline Marotti, Coordenadora de Qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), única instituição responsável pela certificação de cafés torrados no país.

Como funciona a avaliação?

Após um levantamento que leva em consideração a atuação regional das indústrias de café, o Departamento de Qualidade da ABIC recolhe exemplares de diferentes marcas nas gôndolas em todo o país para a realização de análise microscópica. São mais de 5.000 análises por ano com o objetivo de monitorar o mercado.

Em seguida, os pacotes de café são descaracterizados (retirada da embalagem para impossibilitar a identificação da marca), codificados e enviados diretamente para laboratórios especializados e credenciados à Associação, onde são realizadas análises minuciosas para verificação da pureza.

Análise sensorial: mais uma forma de garantir segurança

Outro processo responsável por garantir a qualidade do café consumido na sua casa é a análise sensorial. Esse parâmetro se destaca por levar em consideração a colheita, o pós-colheita, o armazenamento, a torra, o pós-torra e o preparo.

Para realizar a análise sensorial, regras nacionais e internacionais são seguidas de forma rigorosa. Em um ambiente neutro (com luz e som controlado), as amostras são recebidas, descaracterizadas e submetidas à avaliação de técnicos e peritos especialistas, que não podem apresentar nenhuma impossibilidade fisiológica ou sensorial. Cada café avaliado recebe uma nota de 0 a 10 em relação à sua qualidade sensorial. Para ser aprovado no teste, o exemplar precisa atingir o mínimo aceitável de 4,5.

Categoria e qualidade são conceitos distintos

Uma dúvida comum é a relação entre categoria e qualidade. É importante saber que se tratam de parâmetros distintos, e não há diferença na avaliação de cafés de categorias diferentes. Ou seja, independentemente da categoria em que o produto está enquadrado, todos os cafés certificados pela ABIC passam por quatro avaliações técnicas e científicas realizadas por profissionais experientes: análise microscópica, análise sensorial, auditoria na fábrica e auditoria na gôndola. Assim, para serem certificados pela instituição, devem possuir Qualidade e Pureza.

O que define se o café será Tradicional, Gourmet, Extraforte ou Superior é o conjunto de atributos da bebida percebidos durante a avaliação sensorial, como o amargor, a adstringência, o aroma, dentre outros. Não são levados em consideração aspectos como espécie, quantidade de defeitos e nota.

Todas as marcas certificadas passam por esse monitoramento, garantindo que o cliente leve para casa um café seguro e com qualidade, dentro da característica de bebida que prefere, sem preconceitos.

Em geral, os cafés Extraforte e Tradicional, conhecidos por um sabor mais intenso e encorpado, são os mais procurados. Isso acontece porque a maioria dos brasileiros preferem a bebida com um perfil de sabor mais forte e marcante, e essas categorias atendem a essa exigência.

Selos de Certificação: confiabilidade e praticidade no momento da escolha

Quer uma dica de como identificar cafés de qualidade sem perder muito tempo? É simples, basta verificar se a embalagem contém algum Selo de Certificação da ABIC. Caso a resposta seja sim, você saberá que está levando para casa um produto com pureza, qualidade, seguro e com rastreabilidade garantida. Anteriores ao Código de Defesa do Consumidor, os Selos são a garantia de que aquela marca foi submetida aos mais rigorosos processos de análise. É a tecnologia e a praticidade a favor do consumidor.

Agora que você já sabe identificar cafés de qualidade, não precisa perder muito tempo nas gôndolas. O bom, é que sobra mais tempo para apreciar uma xícara bem quentinha da nossa amada bebida!