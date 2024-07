Dia do Chocolate: 25 doces para provar em São Paulo

Um dos doces mais consumidos do mundo, o chocolate tem berço nas Américas. O cacau era usado pelos indígenas para produzir uma bebida fermentada a partir das sementes do fruto. No século 16 o chocolate passou a ser produzido por franceses e espanhóis, então apenas com cacau e açúcar. O leite foi acrescentado à receita somente em 1870, pelo chocolateiro suíço Daniel Peter por influência do químico Henri Nestlé.

O doce se tornou tão conhecido e amado que ganhou uma data de celebração. O Dia Mundial do Chocolate é comemorado em 7 de julho.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), o brasileiro consome cerca de 3,9 quilos de chocolate por ano.

Para quem ama o doce, Casual Exame selecionou 25 endereços na capital paulista com sobremesas feitas com chocolate para serem apreciadas na data. Confira.

Mica Chocolates

No Dia Mundial do Chocolate, a Mica Chocolates, em parceria com a Callebaut repetem a distribuição de bombons gratuitos para celebrar a ocasião em grande estilo com os apaixonados pelo doce. Na data, cada cliente que visitar a loja, localizada em Pinheiros, ganhará uma unidade do bombom de caramelo com casquinha de chocolate ao leite, best-seller da marca. Ao todo, serão cerca de 5 mil bombons, que, para a sorte dos clientes e dos passantes, vão ser distribuídos.

Endereços: Rua Artur de Azevedo, 1199 – Pinheiros. Telefone: (11) 99379-1200. Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 12h às 20h Cartões de crédito e débito: sim. Delivery: https://delivery.micachocolates.com.br/menu

Mag Market

O Mag Market, boulangerie da chef Tássia Magalhães, é referência em doces e pâtisserie. Neste Dia Mundial do Chocolate, o destaque fica por conta do aclamado Bolo de Chocolate, conhecido como "Chocolatudo" (R$ 36), uma delícia já registrada da chef. A receita exclusiva combina cacau de alta qualidade, camadas generosas de ganache cremosa e uma cobertura que derrete na boca, proporcionando uma experiência única para fãs de chocolate. O bolo também está disponível para ser pedido por delivery.

Serviço: Mag Market – Rua Dr. Renato Paes de Barros, 433 – Itaim Bibi. Funcionamento: terça a sábado, das 9h às 19h e domingo, das 9h às 17h, disponível de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, os pedidos são feitos por meio do Goomer (https://mag-market-1.goomer.app).

Mocotó

O cardápio de sobremesas do Mocotó conta com um doce com chocolate e toques brasileiros, como o Bolo de chocolate com cupuaçu e castanha do Pará. O bolo cremoso de chocolate intenso, servido quentinho com sorvete artesanal de cumaru, R$ 28,90.

Serviço: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros. Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 23h/ sábado, das 11h30 às 23h/ domingo e feriado, das 11h30 às 17h. Telefone: (11) 2951-3056. Rua Aroaba, 333 – Vila Leopoldina. Funcionamento: terça e quarta, das 12h às 16h / quinta, sexta e sábado, das 12h às 22h / domingo e feriado, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3294-4814. Av Cruzeiro do Sul, 1100 – Canindé. Funcionamento: todos os dias, das 12h às 21h. Telefone: (11) 4506-6125

1 /20 (Confeitaria Dama: Bolo Carolina.)

2 /20 (La Cura: Bolo de Chocolate Callebaut)

3 /20 (Aê Cozinha: Brigadeiro)

4 /20 (Dalva e Dito: Floresta Amazônica)

5 /20 (Mag Market: Bolo de chocolate.)

6 /20 (Amazo Peruano: Chocolate Vezes 4)

7 /20 (Donna: Bolo de Dois Chocolates)

8 /20 (Ella Fitz: Leite com Toddy)

9 /20 (Tantin: Pavê de Chocolate.)

10 /20 (Feliciana Pães: Bolo de Chocolate da casa)

11 /20 (Gaarden: Tarta de Choco)

12 /20 (Hospedaria: Mousse de Chocolate)

13 /20 (Sto Chico Padaria: Tartine de Nutella (R$29) é feita com uma fatia de pão de levain com Nutella e amêndoas salgadas)

14 /20 (Moma: Torta de chocolate)

15 /20 (Nonna Rosa: biscotto di caramello e cioccolato)

16 /20 (Ventre: Só Quero Chocolate)

17 /20 (Mica Chocolates: bombons serão distribuídos.)

18 /20 (A Pizza da Mooca: Semifredo de Chocolate)

19 /20 (Neto: Cioccolato e Amarena (R$51), composto por Mousse de chocolate com gelato de amarena e terra de cacau)

20/20 (Nino Cucina: Torta della Nonna)

Aizomê

Com unidade no bairro dos Jardins e também no centro cultural Japan House São Paulo, o Aizomê tem uma culinária japonesa consistente, baseada no respeito às técnicas tradicionais com toques autorais da chef e aliada ao omotenashi – o melhor da hospitalidade japonesa. O menu, com pratos equilibrados entre receitas quentes e frias, é fundamentado na busca da chef e proprietária Telma Shiraishi pelos melhores ingredientes do campo e do mar e o cultivo de um círculo seleto de produtores, fornecedores e parceiros. Já o cardápio de sobremesas conta com a surpreendente Kokeniwa, um mousse intenso de chocolate, enoki, matcha e pimenta sanchõ, R$ 24.

Serviço: Av. Paulista, 52 – 2ª andar – Bela Vista. Reservas: (11) 2222-1176 / whats (11) 91296-4199. Funcionamento: de terça a domingo, das 11h30 às 16h30. Alameda Fernão Cardim, 39 - Jardim Paulista. Funcionamento: almoço de seg a dom das 11h30 às 14h30 / jantar de seg a sab das 18h às 22h. Reservas: (11) 2222-1176 / whats (11) 94247-9315

Dalva e Dito

Desde 2009, o restaurante Dalva e Dito apresenta a visão de Alex Atala em torno da gastronomia brasileira presente nas mesas das famílias. A cozinha interpreta tradições de diversas regiões do País. O nome da casa nasceu da fusão entre dois grandes símbolos do imaginário nacional: a Estrela D’Alva, como chamamos popularmente o planeta Vênus, que é o primeiro ponto de luz a surgir no céu quando anoitece, e São Benedito, padroeiro dos cozinheiros. Um dos destaques do cardápio de sobremesas é o Floresta amazônica R$42, uma releitura do bolo floresta negra com toques amazônicos de puxuri e cacau do combu, com brigadeiro e cereja amarena.

Serviço: R. Padre João Manuel, 1115 - Cerqueira César. Funcionamento: Segunda a Sábado das 12h às 15h | 19h às 23h | Domingo das 12h às 16h. Tel: (11) 3068-4444

La Cura

A rotisserie do chef Ivan Santinho, localizada na Vila Madalena, oferece várias opções de sobremesa chocolatudas. Entre os destaques, o Bolo de Chocolate (R$16,50/100g; R$149/Kg) é famoso na casa. A receita leva três variedades da Callebaut - na massa, no recheio e na cobertura, respectivamente. Uma explosão de chocolate, com equilíbrio e sabor, em massa levinha que fez o doce se tornar um dos queridinhos do menu.

Serviço: Rua Ourânia, 201A – Vila Madalena. Whatsapp para encomendas: (11) 94140-2824. Horários da rotisserie: quarta a sábado, das 10h às 19h; domingo, das 10h às 15h

AE! Café & Cozinha

O restaurante do chef Ygor Lopes e da chef-confeiteira Walkyria Fagundes, na Vila Mariana, guarda uma vitrine completa de sobremesas feitas pela chef. Fazem a alegria dos chocólatras pedidas como o brigadeiro cremoso de chocolate belga (R$ 10) e a torta Chocokiller (R$ 25 a fatia), com massa de chocolate, recheada com cremosos de chocolate ao leite, caramelo de maracujá e chantilly de chocolate.

Serviço: R. Áurea, 285 - Vila Mariana. Telefone: (11) 3476-8521. Horários: quartas e quintas, das 11h30 às 15h e das 19h às 22h; sextas, das 9h às 15h e das 19h às 22h (brunch das 9h às 11h30); sábados, das 9h às 16h e das 19h às 22h (brunch das 9h às 12h); e domingos, das 9h às 17h (brunch das 9h às 12h).

Confeitaria Dama

Não faltam boas opções com chocolate na premiada Confeitaria DAMA, das sócias Daniela e Mariana Gorski, com seis unidades em São Paulo. A lista passa pelo Bolo de Brigadeiro com Carolinas (R$180 para até 6 pessoas; R$290 para até 10 pessoas); éclair nas versões chocolate e brigadeiro (R$18 cada); gateaus individuais com diferentes combinações que incluem chocolate (R$25); Bolo de Brigadeiro Belga (R$180 para até 6 pessoas; R$290 para até 10 pessoas); tartelete de ganache (R$25,50 a individual), entre outras delícias.

Serviço: Unidade Pinheiros (matriz): Rua Ferreira de Araújo, 376. Delivery próprio e encomendas: via whatsapp (11) 97095-3888 ou fixo (11) 5182-5088. Horário: Seg. a Sáb. 8h às 19h30; Dom. e feriados 8h às 20h30. (+ 5 unidades)

Gaarden Bar

Com cardápio assinado pelo chef Enrique Paredes, o bar tem uma variedade de pratos e porções que combinam com qualquer ocasião. Das sobremesas, o crumble de chocolate amargo, mousse de chocolate 60%, cremoso de cacau e Cointreau leva o nome de Tarta de Choco (R$32). O endereço possui um ambiente aberto com muito verde e iluminação natural, cenário perfeito para degustar também uma das boas cervejas da carta.

Rua Fernão Dias, 672 - Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone (11) 91744-2138 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 17h à 0h, sexta das 12h às 15h e das 17h à 1h, sábado das 12h à 1h e domingo das 12h às 19h.

Piccini Cucina

Com uma atmosfera que remete à Toscana, a casa de culinária italiana traz em seu cardápio receitas tradicionais de diferentes regiões do país europeu. O Tortino di Cioccolato e Lamponi (R$38) é uma das sugestões para encerrar a refeição, e consiste em uma torta morna de chocolate com framboesa e gelato de baunilha.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista, São Paulo/SP – Telefone: (11) 96481-7877 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 23h, terça a quinta das 12h às 15h e das 19h à 0h, sábado das 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Tantin Bar

O bar de gastronomia brasileira oferece pratos típicos de boteco em um ambiente descontraído, perfeito para reunir os amigos. Assinado pelo chef Marco Aurélio Sena, o cardápio traz ainda receitas cheias de afetividade, como o Pavê de Chocolate (R$26) feito com camadas de biscoitos, creme e chocolate.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 987 - Pinheiros, São Paulo – Telefone: (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 16h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h e domingo das 12h às 18h.

Ama.zo - Cozinha Peruana

O restaurante peruano é comandado pelo chef Enrique Paredes, que apresenta uma cozinha peruana autoral onde explora os sabores amazônicos. Nas duas unidades, uma num casarão tombado do Centro e outra no Shopping Higienópolis, a cozinha entrega pratos de apuro estético, incluindo sobremesas como o Chocolate Vezes 4! (R$49). São quatro texturas de chocolate, gelato amargo, mousse e pó de cacau 100%, e calda de chocolate expresso.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo – Telefone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h30 e domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e sábado e domingo das 12h às 18h. Jantar de segunda a sexta das 19h às 22h30, sábado e domingo das 12h às 22h30.

Modern Mamma Osteria

Comandada pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros, a casa italiana possui um menu com massas frescas que fizeram a fama da marca, bem como sobremesas bem elaboradas. Uma delas é a Torta de Chocolate 70 (R$39,50), feita ao bourbon com crocante de avelã e sorvete de baunilha.

Serviço: Itaim Bibi: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h. Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.

Nonna Rosa

O restaurante italiano traz um ambiente acolhedor e intimista, perfeito para um almoço ou jantar a dois. O menu viaja pela Itália e traz pratos clássicos, além de massas frescas e saborosas. Das sobremesas, uma boa pedida é o Biscotto di Caramello e Cioccolato (R$40), uma torta de amêndoas e chocolate com caramelo de amendoim salgado e pimenta rosa.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins, São Paulo – Telefone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 0h, sábado das 12h à 0h e domingo das 12h às 17h.

St. Chico

A padaria artesanal tem três unidades na capital, uma em Higienópolis e as outras duas em Pinheiros. Dos itens que colorem as vitrines, o Dino Choco (R$24) é um pão de leite com chocolate em barra levemente aquecido, e a Tartine de Nutella (R$29) é feita com uma fatia de pão de levain com Nutella e amêndoas salgadas. Também faz sucesso a Torta de Chocolate (R$18,50), elaborada com cacau 70%.

Serviço: 2 unidades + Avenida Higienópolis, 467 – Higienópolis, São Paulo – Telefone: (11) 95324-5589 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h.

Feliciana Pães

A charmosa padaria artesanal está instalada no Mercado de Pinheiros e traz uma atmosfera de interior. O menu traz opções que vão do café da manhã ao almoço, com pratos caprichados. Em qualquer hora do dia, vale provar o famoso Bolo de Chocolate da casa (R$26 a fatia), feito com muito chocolate e que combina perfeitamente com um café coado na hora (R$8).

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h às 18h (brunch aos sábados das 9h30 às 18h).

A Pizza da Mooca

A pizzaria nasceu na Mooca, como o nome sugere, e ganhou uma segunda unidade no bairro de Pinheiros. Ambas as casas celebram a imigração italiana na cidade com receitas tradicionais, inclusive na hora da sobremesa. É o caso da Torta Semifredo de Chocolate com Pistache (R$28) tem uma fina camada de bolo de chocolate recheada com semifredo de chocolate amargo e pedaços de pistache.

Serviço: Rua da Mooca, 1747 - Mooca - São Paulo/SP – Telefone: (11) 3571-1221 | Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP – Telefone: (11) 3064-0060 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h.

Hospedaria

O restaurante homenageia a culinária paulistana que surgiu com a chegada dos imigrantes italianos que vieram à cidade em busca de uma nova vida. Mas também há clássicos com outros sotaques no menu, sobretudo entre as sobremesas, cuja seleção inclui o clássico Mousse de chocolate 70% com farofinha de cacau (R$32).

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca, São Paulo – Telefone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo - Telefone: (11) 3168-7291| Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h.

Ventre Cozinha

A casinha com fachada verde em Pinheiros tem cardápio assinado pelo chef Marco Aurélio Sena, que também comanda o vizinho bar-boteco Tantin. Caprichada, a sobremesa Só Quero Chocolate (R$32) é uma mousse de chocolate com gotas de chocolate e creme de cupuaçu.

Serviço: Rua Capitão Prudente, 253 – Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 3034-3082 | Horário de funcionamento: terça à quinta das 12h às 15h e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h.

Donna

Das sobremesas com muito chocolate, o chef André Mifano traz para o menu o Bolo de Dois Chocolates (R$41) que leva diferentes tipos de chocolate, marshmallow e framboesa.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo – Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45.

Ella|Fitz

O restaurante mediterrâneo pertence à dupla Salvatore Loi e Paulo Barros, e no dia a dia é comandado pela chef Ana Cremonezi. Para adoçar, a chef traz de novidade no menu o Leite com Toddy (R$41), sobremesa com biscuit de chocolate e choco 63% crémeux e sorvete de leite.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h.

Restaurante Neto

Sob o comando do chef Ícaro Rizzo, o restaurante possui um cardápio que celebra a fusão das tradições culinárias italianas e brasileiras. No menu de sobremesas o chocolate aparece no prato ‘Cioccolato e Amarena’ (R$51), composto por Mousse de chocolate com gelato de amarena e terra de cacau, e apresentado de maneira elegante como se fosse um pequeno jardim.

Serviço: Av. das Nações Unidas, 14401, - Chácara Santo Antônio, São Paulo. Reservas: 11 2526-0100

Terraço Itália

Sob comando do Chef Pasquale Mancini o menu conta com diversas sobremesas leves e ricas em sabor, como o Gelato de chocolate com crocante de castanha do Pará (R$59).

Serviço: Avenida Ipiranga, 344, 41º andar - Centro, São Paulo - SP

Renaissance São Paulo

No coração do charmoso bairro dos Jardins, em São Paulo, o restaurante Terraço Jardins sugere para finalizar a refeição com grande estilo a sobremesa Texturas de Cacau, com mousse de chocolate amargo, nibs e sorbet de cacau. O prato está disponível por R$32 no menu à la carte.

Serviço: Alameda Santos, 2233, São Paulo, SP. Reservas: (11) 3069-2233

Nino Cucina

Seja para uma ocasião especial ou simplesmente para um momento de indulgência, a torta Della Nonna é uma combinação de chocolate cremoso, amêndoas, ricota e peras, esta torta é um verdadeiro símbolo do típico respeito italiano pelos ingredientes de qualidade.

Serviço: R. Jerônimo da Veiga, 30 - Jardim Europa, São Paulo. Reservas: (11) 3368-6863