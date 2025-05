19 franquias para empreender sem sair de casa a partir de R$ 2.850

Empreender é o sonho de milhões de brasileiros. Segundo o Monitor Global de Empreendedorismo, elaborado pelo Sebrae em parceria com a Anegepe (Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo), mais de 50% da população adulta no Brasil almeja abrir seu próprio negócio nos próximos três anos, o que representa cerca de 47 milhões de pessoas.

Nesse contexto, as franquias home office têm se tornado uma alternativa atraente para quem deseja iniciar um negócio com baixo investimento em estrutura e custos fixos reduzidos. Com o aumento da popularidade do trabalho remoto após a pandemia, a busca por modelos de negócios mais flexíveis e autônomos tem se intensificado.

A seguir, apresentamos algumas redes de franquias ideais para quem quer empreender sem sair de casa.

4Charge

A 4Charge oferece totens e carregadores, com publicidade exibida nos terminais de recarga. Criada em 2019, a marca permite que o franqueado atue de forma home based, realizando visitas periódicas aos clientes.

Valor de investimento: a partir de R$ 15.900 Faturamento médio mensal: R$ 4.000 Retorno do investimento: até 6 meses



BM VAGAS

A BM VAGAS oferece soluções de recrutamento e seleção, integrando comunicação e marketing. A franquia pode ser operada de casa, com franqueados responsáveis pela atração de clientes e coordenação de processos seletivos.

Investimento: a partir de R$ 12.000 Faturamento médio mensal: R$ 30.000 Tempo de retorno: a partir de 3 meses



Aprova Crédito

Fundada em 2017, a Aprova Crédito oferece diversos serviços financeiros, incluindo empréstimos e consórcios. O modelo permite que o franqueado trabalhe de casa, com possibilidades de atuar também na venda de energia solar.

Investimento: R$ 17.900 Faturamento médio mensal: R$ 100.000 Prazo de retorno: até 6 meses



Marketing Bag

Com um modelo de publicidade inovador, a Marketing Bag utiliza saquinhos de pão distribuídos em padarias para promover marcas. A franquia permite que o franqueado trabalhe remotamente com um baixo investimento inicial.

Investimento inicial: R$ 6.990 Prazo de retorno: em média 3 meses Faturamento médio mensal: R$ 8.000



Publicarga

A Publicarga é uma franquia de mídia que utiliza totens de carregamento de celulares com espaços publicitários. O investimento inicial é de R$ 18.900, e a operação é feita de casa, com suporte contínuo.

Investimento inicial: R$ 18.900 Prazo de retorno: entre 6 a 9 meses Faturamento médio mensal: R$ 11.880



Avantar

Especializada em seguros, consórcios e serviços financeiros, a Avantar se destaca pelo seu modelo de faturamento previsível. A rede oferece suporte premium aos franqueados, que podem atuar de forma home based.

Valor de investimento: a partir de R$ 50.000 Faturamento médio mensal: R$ 100.000 Tempo de retorno: até 6 meses



Otimiza Licitações

A Otimiza Licitações presta consultoria para empresas interessadas em participar de licitações públicas. A franquia, que já possui quase 50 unidades, oferece suporte completo, incluindo assessoria jurídica e de marketing.

Valor de investimento: R$ 20.000 Faturamento médio mensal: R$ 10.000 a R$ 15.000 Tempo de retorno: 4 a 6 meses



Alfabetizei

A Alfabetizei é uma franquia especializada na alfabetização de crianças com dificuldades de aprendizagem. Com uma metodologia própria, permite que o franqueado trabalhe home based.

Valor de investimento: R$ 2.850 Faturamento médio mensal: R$ 11.500 Tempo de retorno: 12 meses



Maria Gasolina Express

Com mais de 150 franqueados, a Maria Gasolina Express oferece minimercados gourmet com espaços de convivência. O franqueado gerencia o ponto comercial e a operação pode ser feita em horários flexíveis.

Valor de investimento: a partir de R$ 50.000 Faturamento médio mensal: R$ 45.000 Tempo de retorno: média de 22 meses



MoviBio

Especializada na instalação e manutenção de painéis solares, a MoviBio permite que o franqueado trabalhe remotamente, focando apenas na prospecção de clientes.

Investimento inicial: R$ 3.600 Faturamento médio mensal: R$ 150.000 Tempo de retorno: 4 meses



TFlow

A TFlow, especializada na venda de roupas e acessórios, oferece franquias de modelo home based, permitindo flexibilidade no gerenciamento do negócio.

Investimento: a partir de R$ 20.000 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000 Retorno do investimento: 2 a 3 meses



Bem Soluções Financeiras

A Bem Soluções oferece diversos serviços financeiros, com modelos de franquia home based e loja física. O suporte da franqueadora é focado na performance do franqueado.

Investimento: a partir de R$ 14.900 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12.000 Retorno do investimento: 3 a 5 meses



Vida Leve

Especializada em produtos naturais, a Vida Leve oferece um modelo enxuto de franquia, permitindo que o franqueado opere com baixo custo e alta flexibilidade.

Investimento: a partir de R$ 20.000 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000 Retorno do investimento: 3 a 5 meses



T&D Sustentável

A T&D Sustentável trabalha com soluções para combater o desperdício de água em empresas e instituições, com uma rede que já economizou mais de 1 bilhão de litros.

Investimento inicial: R$ 195.000 Faturamento médio mensal: até R$ 170.000 Prazo de retorno: 24 meses



Torky

A Torky é especializada no reparo de instrumentos musicais de corda, com um modelo de negócio portátil, ideal para quem deseja trabalhar de forma flexível.

Investimento inicial: R$ 18.800 Faturamento médio mensal: R$ 3.000 a R$ 7.000 Prazo de retorno: 9 a 12 meses



Stuqui Projetos

Destinada a engenheiros e arquitetos, a Stuqui Projetos oferece franquias home based, com suporte completo para execução de projetos.

Investimento inicial: R$ 26.634 Faturamento médio mensal: R$ 4.988 Prazo de retorno: 16 meses