Mega-Sena: três apostas em Pernambuco acertam a quina e cada uma leva mais de R$ 42 mil

Três apostas feitas em Pernambuco acertaram cinco dos seis números sorteados no concurso 2.858 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, 3 de maio.

Cada um dos jogadores levou R$ 42.013,90. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou para R$ 20 milhões. O próximo sorteio ocorrerá na próxima terça-feira, 6.

As três apostas vencedoras foram feitas em Recife, Caruaru, no Agreste, e Araripina, no Sertão do estado, todas apostas simples de seis números. Pernambuco teve 143 ganhadores, com a premiação para a aposta simples de R$ 842,76.

Quais foram os números da Mega-Sena deste sábado?

Os números sorteados do jogo deste sábado foram: 08 - 18 - 27 - 28 - 48 - 52.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Onde assistir os sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

