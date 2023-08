Dia do Cabernet Sauvignon: 4 vinhos para comemorar

Uma das uvas mais cultivadas do mundo, a Cabernet Sauvignon tem um dia para chamar de seu. Neste 29 de agosto é celebrado o dia desta casta que é uma opção para quem quer evoluir no mundo do vinho. A bebida produzida por esta variedade tem mais potência, aromas e sabores mais marcantes, e tanino bem presente. Casa muito bem com pratos mais gordurosos.

“A Cabernet Sauvignon é a variedade dominante nos blends das zonas de Médoc e Graves em Bordeaux, na França, incluindo os 5 Premiers Grand Crus Classés. Difundiu-se no globalmente principalmente durante o final do século XX, como casta internacional mais relevante, por ser adaptável as boa parte dos climas para viticultura (com exceção dos muito frios, onde esta casta tardia não consegue amadurecer). Seu caráter marcado também é um diferencial que ajuda a explicar seu amplo cultivo”, explica Vinicius Santiago, sommelier do grupo Víssimo.

Para comemorar a data -- em que também é celebrado o dia do sommelier -- quatro sugestões de vinhos, sendo duas da Grand Cru e dias da Evino.

Cobos Bramare Cabernet Sauvignon Lujan De Cuyo 2018 -- Assinante R$ 463,16/ Não Assinante R$ 544,90

De aromas de frutas maduras e especiarias doces, como cravo e canela, este vinho tem sabor concentrado, com taninos macios e aveludados, que harmonizam com pratos mais gordurosos, como tagliatelle com ragu de cogumelos ou com carne, como picanha na manteiga de ervas e paleta de cordeiro assada.

Crossbarn By Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Napa Valley 2018 -- Assinante R$ 661,29 / Não Assinante R$ 777,99

Com sabor equilibrado, rico e refinado, acompanhado de aroma de groselha preta, amoras, notas de mirtilo, junto de um toque de ervas secas. Combina com pratos mais elaborados, como carnes vermelhas grelhadas ou assadas e risoto de cogumelos, como também pode ser servido com petiscos, como queijos maturados.

Le Cercle des Épicuriens Bordeaux AOP 2020 -- R$99,90

Ácido e frutado. Este vinho vermelho rubi é feito com duas castas de uva: a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Além disso, ele pode ser harmonizado com carnes de caça e queijos variados, seja em uma refeição mais elaborada ou em uma mesa de petiscos no fim de tarde.

No es Pituko Cabernet Sauvignon 2021 -- R$99,90

Expressivo, com notas de frutas vermelhas e pretas maduras, junto de toques herbáceos, de pimenta verde e pão. Este vinho frutado tem sabor versátil, que pode acompanhar desde carnes vermelhas e massas de molho vermelho até pizzas e queijos.