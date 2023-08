Dia do Pinot Noir: 16 vinhos a partir de R$ 45 para comemorar a data

Uma das uvas mais cultivadas do mundo -- se não a mais -- é a Pinot Noir. Conhecida pela qualidade de fazer grandes vinhos franceses da Borgonha, a casta é repleta de personalidade com aromas frutados de morangos, cerejas, ameixas e framboesa. Além disso, a uva também faz os maiores champanhes do mundo. É ideal para harmonizar com pratos mais gordurosos, como carnes e molhos mais terrosos, como os feitos com cogumelos.

Neste dia 18 de agosto é celebrado o dia do Pinot Noir. Todas as variedades de uvas têm um dia para chamar de seu e não se sabe ao certo a origem de boa parte delas. No caso da Pinot, acredita-se que a data foi escolhida na década de 1980, nos Estados Unidos, por uma rede de restaurantes.

Para além da história, o importante é prova esta que é uma das uvas mais emblemáticas do mundo do vinho. Abaixo estão 16 opções sugeridas pela Grand Cru, Evino, World Wine, pela Boca a Boca Vinhos e pela Cantu Importadora para você comemorar a data.

Vinhos Pinot Noir

Grand Cru

Leyda Single Vineyard Las Brisas Pinot Noir 2021 750mL -- Assinante R$ 176,72 e Não Assinante R$ 207,90

Seu aroma de cerejas vermelhas e framboesas, junto a uma sutil nota de erva selvagem, acompanha um sabor delicado e refinado de sabores de frutos maduros combinados com notas minerais e acidez viva, que pode ser harmonizado com pratos mais incrementados como lagarto recheado, carnes assadas na brasa ou risoto de paio e também com pratos mais descontraídos, como pizzas variadas e fondue de carne.

Saint Clair's Sun Pinot Noir 2020 750mL -- Assinante R$ 233,66 e Não Assinante R$ 274,90

Apresenta aromas de frutas silvestres, como framboesa, morango e amora, e tem um sabor intenso, de final longo e suavidade, que combina com pratos como wrap de salmão defumado com queijo cremoso, tábua de queijo brie e copa e até filé mignon au poivre.

Michel Noellat Nuits St Georges 2017 -- Assinante R$ 656,32 e Não Assinante R$ 772,14

Traz os ares da Borgonha, na França, região que é referência nos vinhos desta variedade, vindo diretamente da vinícola Domaine Michel Noellat et Fils. Além disso, a garrafa possui um potencial de guarda de 10 anos.

Evino

Santa Alícia Reserva Pinot Noir Valle del Bío Bío 2020 -- R$44,90

Tem um aroma de frutas vermelhas frescas acompanhada de um paladar leve, taninos médios acidez refrescante e notas de frutas, que harmonizam com carnes grelhadas e queijos.

Biscardo Rosapasso Originale Pinot Nero Veneto -- R$79,90

Pode ser harmonizado com frutos do mar, risoto, massas com molho branco, saladas e aperitivos. Apresenta sabor intenso de fruta, acidez refrescante e um final harmônico, apresentando-se em uma bebida de cor clara e brilhante, com aroma de frutas vermelhas.

World Wine

Rosé Garzón Reserva Pinot Noir Rosé -- R$ 168,00

Por anos foi considerado o melhor rosé do Uruguai pelo Guía Descorchados, o rótulo assinado por Germán Bruzzone, destaca-se anualmente entre os mais elegantes, frescos e interessantes rosés do continente. Destaque para o frescor de frutas vermelhas que podemos sentir neste rosado uruguaio.

Schubert Pinot Noir "Marion's Vineyard" -- R$ 600

Kai Schubert e Marion Deimling, dois alemães apaixonados pela enologia, viram na Pinot Noir o fio condutor para criar vinhos singulares. O sonho deles sempre foi estabelecer a própria vinícola e foi em Wairarapa, na Nova Zelândia, que tiveram a oportunidade de realizar essa aventura. Para a criação deste vinho, proveniente do vinhedo batizado com o nome de Marion, utilizaram clones de Pommard, e o vinho parece ter trazido de lá seu estilo e potência.

Drappier Champagne Brut Nature Pinot Noir Zero Dosage Sans Ajout de Soufre -- R$ 740

Este é um champanhe 100% elaborado com a mais importante casta plantada em Champagne: a Pinot Noir. Famosa por engarrafar champanhe com baixa concentração de dióxido de enxofre, a Drappier apresenta uma cuvée com apenas os sulfitos liberados pelo processo de fermentação, o que atribui grande complexidade a este espumante.

Baettig Selección de Parcelas Los Primos Pinot Noir -- R$ 768

Além do grande trabalho que cria nas vinícolas do grupo Chadwick, como Arboleda e Seña, Francisco Baettig ainda tem tempo para desenvolver um dos mais importantes projetos no sul do Chile. Contando com vinhedos localizados em Malleco, região a sul do Valle del Maule, Baettig cria um vinho com inspiração borgonhesa nesta área ainda pouco explorada da América do Sul. O resultado é um vinho complexo, com ótima acidez e bom potencial de guarda.

Pacalet Nuits-Saint-Georges -- R$ 1.290

Assinado por Philippe Pacalet, este Nuits-Saint-Georges provém de vinhas com 50 anos de idade, em média. Elaborado com leveduras indígenas, este vinho natural revela uma faceta delicada e complexa da Pinot Noir em Côtes de Nuits. Com acidez e taninos finos, traz também frutas frescas.

Boca a Boca

Vinyes Ocults Nat Charmat 2022 - 100% Pinot Noir -- De: R$ 180 | Por: R$ 144

Um vinho espumoso diferente do que se vê no processo de vinificação. O enólogo Tomás Stahringer criou o Nat Charmat combinando os métodos pét-nat -- engarrafado ainda na primeira fermentação -- e charmat -- fermentação em tanques.

Zanotto Pinot Noir Reserva 2022 -- R$ 129,90

Brasileira, a Vinícola Campestre lança justamente nesta dia 18 de agosto o rótulo Zanotto Pinot Noir Reserva 2022 em comemoração à data do Pinot Noir. Uma uva que se adaptou bem aos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, e que resultou em um vinho reserva com 12 meses de passagem por barris de carvalho francês.

Cantu Importadora

Ventisquero Grey Pinot Noir -- R$170,90

Diretamente do Chile, o rótulo revela expressão aromática das frutas vermelhas, típicas de Pinot Noir, com toques envolventes de cogumelos e baunilha. Os aromas de frutas vermelhas e pretas, como mirtilo, cranberry, ameixa preta e framboesa são bem pontuais. Acompanha perfeitamente pratos de carnes vermelhas, queijos, massas e peixes mais gordurosos.

Albert Bichot Bourgogne Origines Pinot Noir -- R$ 278

Feito na fonte dos Pinots mais sensuais e valiosos no mundo. Traz sabores de romã, cereja e morango, com notas de carvalho. Um vinho que harmoniza com cortes de carnes mais magros e simples na preparação, sem muitos temperos, como um magret de pato ou cordeiro assado, e até mesmo um risoto ao funghi.

Trinchero Joel Gott Pinot Noir -- R$374,90

Com aromas de amora, framboesa e morango, ele fica 12 meses em barricas de carvalho. A harmonização fica por conta de pratos de porco, pato e cogumelos.

Ventisquero Tara Pinot Noir -- R$418,90

Tem aromas de cervejas, entremeadas de cogumelos e notas terrosas. A harmonização é com pratos de carnes vermelhas, queijos, massas e peixes mais gordurosos, além de massas com molhos vermelhos.