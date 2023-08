Dia do Bacon: Domino’s e Perdigão darão desconto de 40% em pizzas; veja como conseguir

Um dos alimentos mais saborosos da gastronomia, o bacon é quase uma unanimidade não só entre os brasileiros, mas em quase todo o mundo. A paixão pela iguaria é tanta que ela tem até uma data no ano para ser chamada de sua: 31 de agosto.

Pensando em comemorar esse dia, a Domino’s Pizza preparou uma oferta especial, em parceria com a Perdigão: entre 28 de agosto e 3 de setembro, qualquer pizza do cardápio que tenha o ingrediente sai com 40% de desconto.

Como conseguir?

A oferta contempla redondas dos tamanhos média, grande e giga, nos sabores Corn & Bacon, Meat & Bacon e Egg & Bacon, e é válida exclusivamente para pedidos feitos nos canais próprios da Domino’s - site, app, Whatsapp, telefone e balcão.

História do bacon

O bacon surgiu com romanos e celtas para conservar a carne de porco. Com o tempo, técnicas de cura melhoraram e a iguaria se espalhou pela Europa e América. No século 20, virou uma comida especial, principalmente nos EUA. Hoje, o bacon é popular no mundo todo pelo seu sabor único e crocância.