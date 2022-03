De animações a documentários, confira filmes para refletir sobre carreira

O que não falta são opções nos serviços de streaming para maratonar, mas que tal uma lista de indicações para refletir sobre propósito, felicidade e os rumos da sua vida profissional?

Com a ajuda de quatro especialistas em carreira e autoconhecimento, separamos títulos que vão desde clássicos de Hollywood, documentários e até desenho animado. Confira.

Quer ir além dos filmes e conquistar a melhor carreira para você? Inscreva-se na nossa nova série gratuita: “Carreira dos Sonhos” e planeje seus próximos passos. Clique aqui para saber mais.

Indicações de Tais Targa - Psicóloga, Mestre em Educação, Job Hunter, Especialista em Recolocação e Carreira.

Um Senhor Estagiário - Disponível na Netflix e HBO Max

A comédia, que conta com um elenco de peso, conta a história de Jules Ostin (Anne Hathaway) uma empresária de sucesso e do viúvo Ben Whittaker (Robert De Niro). A empresa de Jules inicia um projeto de contratar idosos como estagiários e os dois devem trabalhar em conjunto.

“É um filme que amo. Ele traz muita leveza e muita sabedoria ao tema de conflito de gerações, abordando o quanto é importante a gente ter um equilíbrio e ter essa diversidade etária nas empresas”, explica Tais.

O Poder da Coragem - Disponível na Netflix

“Outro filme que eu amo é O Poder da Coragem. Ela [Brené Brown] fala muito sobre vulnerabilidade, autoconhecimento e inteligência emocional. Acho fantástico o jeito que ela aprendeu a lidar com as críticas e com os haters”, Tais conta.

O filme documentário é um especial da Netflix com Brené Brown, professora e pesquisadora da Universidade de Houston e que, há quase 20 anos, pesquisa sobre coragem, vergonha e vulnerabilidade.

Indicações de Alexandre Pellaes, pesquisador referência em temas relacionados ao Futuro do Trabalho, palestrante e professor.

Você não estava aqui. - Disponível na Globo Play, Apple TV, TVs por assinatura

O pai de família Ricky Turner (Kris Hitchen) trabalha jornadas de trabalho exaustivamente longas, após decidir "empreender" em sua forma de trabalho "próprio", como entregador de encomendas de vendas online. Pressionado pelo tempo, apertado pela avidez de vendedores e pela urgência de compradores, Ricky vê sua saúde física e mental ir embora, na tentativa de pagar as contas e ter um negócio sustentável.

"Esse filme é um soco no estômago. E é um soco necessário. Retrata a vida de um entregador de encomendas que acredita na ilusão do empreendedorismo para sustentar a família. Esse drama nos provoca a enxergar que nem toda mudança de sistema de gestão e de negócios é boa para todo mundo. Aliás, a gente poderá fazer um exercício empático com os entregadores que passam pela sua rua diariamente. Abra a mente e o coração”, reflete Pellaes;

Chef, disponível na Globo Play e Amazon Prime

Inovação e reinvenção no trabalho: essas duas palavras podem resumir o divertido filme “Chef”

“Essa comédia cutuca a visão do sucesso tradicional com vara curta. O que é sucesso na carreira, afinal? O status e reconhecimento externo ou a espontaneidade e realização pessoal? No filme, um chef renomado busca se reinventar e se reconectar com a família, deixando o glamour que antes buscava, para experimentar leveza, criatividade e expressão por meio do seu trabalho e de seu talento.”, conta Pellaes.

Indicações de Luiz Gaziri, um dos principais pensadores sobre a ciência da felicidade no Brasil, ele é autor de três livros e também atua como consultor, palestrante e professor de pós-graduação na Unicamp, FAE Business School, PUCPR e ISAE/FGV.

A Terra é Plana, disponível na Netflix

O documentário é um retrato psicológico e social dos terraplanistas, tentando compreender esse fenômeno dos últimos anos e escutar os dois lados (comunidade científica e pessoas que acreditam que a Terra seja plana).

“O filme demonstra que muitas vezes a gente insiste em fazer coisas, tomar decisões na sua empresa e carreira por pura crença, mesmo com evidências que mostram o oposto. É o viés da confirmação”, explica Gaziri.

O experimento de aprisionamento de Stanford, disponível para compra no Youtube

Documentário de suspense norteamericano de 2015, este é um dos filmes baseados no experimento real conduzido na Universidade de Stanford em 1971.

O experimento envolveu a atribuição, dos voluntários que concordaram em participar, a papéis de guardas e prisioneiros em uma prisão simulada. O final foi tão dramático que o experimente teve que terminar antes do previsto.

“A gente muitas vezes acredita que certa pessoa se comporta de determinada maneira por causa da personalidade nela, isso acontece nas nossas vidas e trabalhos. A gente esquece de ver como o ambiente molda o comportamento da pessoa - e isso também ocorre nas empresas, onde há, muitas vezes, um ambiente agressivo de competição e meritocracia”.

Indicações do Augusto Jr, Executivo no Grupo Anga, Professor convidado da Fundação Dom Cabral, Membro do Conselho da Revista Hsm e da Lifeshape, criador da imersão Next Level e da formação Designer de Carreir

Jiro: Dreams of Sushi, disponível na Netflix

O documentário traz a história de Jiro Onu, um japonês de 96 anos, dono do restaurante Sukiyabashi Jiro em Tóquio, Japão. Ele tem um dos melhores sushis do mundo e já recebeu personalidades como o Presidente Barak Obama.

Para Augusto, “Jiro nos ensina sobre foco, excelência, encantamento do cliente, essencialismo, propósito, legado.

Trilogia Kung Fu Panda

Quem nunca ouviu algo de Kung Fu Panda? Além da trilha sonora incrível, a trilogia de desenhos animados traz lições de carreira também. Po é um panda que trabalha na loja de macarrão da sua família e sonha em transformar-se em um mestre de kung fu. Po precisa de toda a sabedoria, força e habilidade que conseguir reunir para proteger seu povo.

“Na jornada do Urso Po, vai nos ensinando sobre Trabalho em equipe, senso de inadequação, propósito, work life balance, autenticidade”, reflete Augusto.

Quer ir além dos filmes e conquistar a melhor carreira para você? Inscreva-se na nossa nova série gratuita: “Carreira dos Sonhos” e planeje seus próximos passos. Clique aqui para saber mais.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Future Dojo