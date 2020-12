Da Vila Buarque para Portugal: Holy Burger inaugura filial no Porto

Inaugurada em 2013, a hamburgueria Holy Burger foi uma das primeiras de São Paulo a surfar na onda do delivery. Sediada na Vila Buarque, bairro colado ao Minhocão, no centro da cidade, ela deve sua fama a hamburgueres elegantes, a exemplo do que junta um disco de 180 gramas de carne, cheddar inglês, alface, tomate, picles, cebola-roxa, bacon e maionese no brioche. São servidos em pratos largos, como nos tradicionais diners nova-iorquinos, na companhia de uma generosa porção de fritas.

Outro cartão de visita do Holy, que ocupa um pequeno imóvel com paredes revestidas de madeira e outras de tijolo aparente, é o pudim de leite condensado, que chega à mesa em latinha de metal para ser desenformado pelo cliente. A sobremesa foi implementada por um dos sócios do Holy, Gabriel Pietro, ex-assessor de imprensa do chef Jefferson Rueda, da Casa do Porco – e copiada por diversos estabelecimentos do país. Três anos atrás, o negócio deu origem a um segundo, o Fôrno, a poucos metros, que ficou conhecido pelo sanduíche de pastrami com mostarda e picles.

Um passo maior foi dado nesta semana. É quando passou a funcionar a filial do Holy Burger em Portugal, mais exatamente na cidade do Porto. A unidade lusitana, que ganhou o nome de Holy Sandwich Shop, ocupa um imóvel de 1827 situado na região da Baixa do Porto. Com 35 assentos, a novidade tem portas pintadas de vermelho, piso revestido de pastilhas e bancos de couro. O negócio foi viabilizado pela decisão de Thiago Tavares, que virou sócio do grupo, de morar em Portugal. Estima-se que tenham sido investidos na filial 300 mil euros.

“Apresentamos uma cozinha despretensiosa e democrática”, diz outro sócio, Filipe Fernandes, que responde pela comida de todas as casas. “O hambúrguer continua no centro do palco, porém, há mais versatilidade. Estamos apostando em outras receitas originais, em mais sanduíches e numa carta adulta de bebidas”.

Um aperitivo do cardápio da Holy Sandwich Shop: coxinhas de frango com blue cheese de entrada; hambúrguer feito com dois discos de carne fininhos, prensados na chapa, na companhia de cheddar e gorgonzola dolce no pão brioche quadrado; sanduíche de salmão defumado com molho de alcaparras, jamón serrano e rúcula selvagem; e milk-shake de caramelo com pipoca. Na parte etílica do cardápio aparecem drinques como Negroni e Fitzgerald.

Holy Sandwich Shop

Rua do Comercio do Porto, 128 – Baixa do Porto.

Horário de funcionamento: 12h/0h (seg/qui); 12h/1h (sex/sáb); 12h/ 23h (dom).