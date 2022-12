Curiosidades sobre os países que disputam as semifinais da Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2022 está chegando ao fim com duas seleções que nunca venceram o torneio, Marrocos e Croácia. Pensando nos países que ainda disputam o campeonato, a Hurb, plataforma de viagens online do país, compartilha algumas curiosidades sobre Argentina, Croácia, França e Marrocos e indica programas imperdíveis para quem começou a se planejar para conhecer.

As partidas das semifinais acontecem hoje (13) com a disputa entre Argentina e Croácia, às 16h, e amanhã (14) com o jogo que vale a última vaga para final entre França e Marrocos, às 16h.

Croácia

A Europa segue bastante presente na disputa. A Croácia, um dos países mais ensolarados do continente, foi cenário da série Game of Thrones e, a uma hora da capital Zagreb, as colinas e os castelos de Zagorje se aproximam da era mostrada na série. O acervo do premiado Museu Krapina Neanderthal também retrata uma época diferente. Voltado para a vida há cerca de 400 mil anos atrás, revela restos mortais de cavernas locais conservados. O passeio indicado faz uma parada no castelo de Trakošćan, que representa em seu interior o estilo de vida da nobreza croata, está cercado por bosques e lago. O visual da capital conta com ainda mais belezas naturais como essas, dignas de contos de fadas.

França

Na França, o patrimônio cultural e gastronômico do país são valorizados como atrativos para os viajantes. Entre os pontos turísticos, destaca-se a visita a Avignon e Arles, voltada aos apreciadores da arte, afinal, suas paisagens serviram de grande inspiração para o pintor Van Gogh. No site da plataforma há um tour que permite acesso ainda ao espetáculo de som e luz Carrières de Lumières. Entre as cidades mais visitadas no país estão Paris, Nice, Cannes e Lyon, cada uma com sua particularidade. Entretanto, o que não pode faltar no roteiro é uma visita à Tour Eiffel.

Marrocos está localizado no noroeste do continente africano. Suas paisagens incluem extremos desde o Deserto do Saara às montanhas Jbel Toukbal, cobertas de neve. Na cidade de Essaouira, há possibilidade de surfar no oceano Atlântico. Com um passeio guiado, o visitante conhecerá o porto de pesca e a mesquita locais, além da parada na praia para uma aula de duas horas. Para aqueles que preferem fugir dos pontos turísticos mais tradicionais, é possível viver uma autêntica experiência marroquina em meio ao planalto de Amizmiz, habitado por diversas aldeias, e desfrutar de um almoço especial.

Argentina

A Argentina conta com uma grande variedade de monumentos históricos, naturais e pontos turísticos. Na capital, Buenos Aires, o Obelisco e a Catedral Metropolitana na Plaza de Mayo se destacam entre os mais visitados, mas o ideal é conhecer toda essa região, que inclui diversos atrativos. Para os apaixonados por futebol, os estádios dos tradicionais times Boca Juniors e River Plate são abertos ao público e oferecem passeios guiados. Entre os cenários naturais, destacam-se a Cordilheira dos Andes, a geleira Perito Moreno e os cânions del Atuel e San Rafael.

Sabendo mais detalhes sobre o que cada um desses destinos pode oferecer, fica mais fácil decidir qual país visitar primeiro.

