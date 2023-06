Crème brûlée de milho e macaron de paçoca: releituras juninas são destaques em menus

Junho chega e, com ele, a expectativa para as festas juninas. Do colorido das bandeirolas e dos balões, o que salta mesmo aos olhos e deixa muita gente ansiosa ao longo do ano são as comidas típicas. Para além das festas em igrejas e clubes, restaurantes e padarias de São Paulo prepararam cardápios temporários com comidas típicas e releituras.

Mocotó

O chef Rodrigo Oliveira preparou um especial de comidinhas e bebidas que serão servidos em suas duas unidades de rua (Vila Medeiros e Vila Leopoldina) e no Shopping D.

O cardápio fica em cartaz até 30 de junho, com sugestões como pastel de milho e queijo mantiqueira, saladinha de couve picante R$ 22,90; asinha de frango recheada de cuscuz sertanejo e requeijão do norte R$ 34,90; pacotinho de cuscuz cogumelos assados, tucupi preto, queijo mantiqueira e salsa tostada R$ 19,90; mugunzá canjica amarela cozida lentamente com linguiça, bacon, carne seca e acompanhado de costelinha assada R$ 39,90; crème brûlée de milho, o famoso doce francês em clima junino, R$ 24,90; e sorvete de pipoca sorvete artesanal de pipoca servido com pipoquinha caramelizada R$ 22,90.

Na carta de bebidas duas novidades: a batida são joão, feita com creme de canjica com amendoim, especiarias, coco queimado, açúcar orgânico, abacaxi, cachaça vale verde em carvalho e insinuante em amburana R$ 18,90 e a batida de frutas amarelas, com creme de pequi, abacaxi, maracujá, açúcar orgânico e cachaça joão mendes branca R$ 18,90.

Serviço: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 – Vila Medeiros. Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 23h/ sábado, das 11h30 às 23h/ domingo e feriado, das 11h30 às 17h. Telefone: (11) 2951-3056. Rua Aroaba, 333 – Vila Leopoldina. Funcionamento: terça a domingo, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3294-4814. Shopping D: Av. Cruzeiro do Sul, 1100 – Canindé. Funcionamento: todos os dias, das 12h às 21h. Telefone: (11) 4506-6125.

Tantin

A esquina da Rua dos Pinheiros com a Capitão Prudente há um ano segue cheia. Desde sua abertura, o Tantin é frequentado por quem procura uma boa opção de almoço executivo ou um boteco para passar a tarde no fim de semana. Para comemorar os 12 meses de abertura, o bar fará no dia 14 de julho, a partir das 19h, uma festa julina com pedidas que serão servidas apenas na data, como pão de queijo recheado com pernil, cuscuz paulista, caldo de feijão com torresmo, caldo de sururu, milho na brasa com maionese de páprica e paçoca de charque com pinhão. Arroz doce com morangos, tapioca de doce de leite e coco e maçã do amor prometem deixar tudo mais doce. Os clássicos quentão e o vinho quente também estão no cardápio.

Na parte superior do bar os clientes poderão aproveitar as barraquinhas como nas quermesses, com brincadeiras e prendas.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 987 – Pinheiros | Horário: segunda das 12h às 16h, terça e quarta das 12h às 16h e das 18h às 23h, quinta das 12h às 16h e das 18h à 0h, sexta e sábado das 12h à 0h e domingo das 12h às 18h.

St Chico

A padaria artesanal St Chico terá durante todo o mês de junho e julho o kit especial para comemorar uma das épocas mais esperadas do ano. Por R$ 150, o cliente leva uma cachaça artesanal, ¼ de queijo meia-cura, duas compotas caseiras (goiabada cascão, figo, doce de leite e abóbora), dois pãezinhos de milho e três pés de moleque. O kit pode ser retirado direto na loja, sem encomenda e através do delivery.

Serviço: R. Fernão Dias, 461 - Pinheiros, São Paulo/SP | Avenida Higienópolis, 467 - Higienópolis - São Paulo/SP | Fone: (11) 97280-9010 | horário de segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h.

Dona Deôla

Para este mês, a padaria com seis unidades em São Paulo terá kits especiais para comemorar em casa. Em todas as unidades há mesas montadas com uma diversidade de sabores típicos da data, como cocada, curau, canjica, arroz doce. Completam o time de gostosuras o pudim de paçoca e o bolo placa, também feito com o doce de amendoim. Já os bolos caseiros aparecem nas versões pamonha assada, fubá cremoso, fubá, milho, aipim, tapioca, mandioca, coco e abóbora com coco.

Para tornar o arraiá ainda mais completo, a sugestão é o kit junino (R$ 98), que leva um mix de doces e salgados como curau, doce de abóbora, cocada, embrulhadinho de salsicha e pão delícia. Os itens também são vendidos separadamente.

Serviço: Avenida Pompeia, 1937 | Telefone: (11) 3672-6600 | Rua Pio XI, 1377 | Telefone: (11) 3022-5640. Rua Conselheiro Brotero, 1422 | Telefone: (11) 3826-4648. Rodovia Raposo Tavares, km 22 | Telefone: (11) 4612-2288. Avenida Professor Fagundes Filho, 805 | Telefone: (11) 3564-4005 | Rua Joaquim Floriano, 1095 | Telefone: (11) 3213-7581/3213-7582 | De segunda a sexta das 7h às 21h.

Café Zinn

O Café Zinn oferecerá em seu cardápio algumas opções típicas das tradicionais festas brasileiras de São João. Os pratos são feitos de ingredientes artesanais e típicos das quermesses mineiras. Dentre as opções a bebida “Café Zinn Junino”, feito com leite vaporizado com pasta de amendoim, com uma dose de expresso e doce de leite e finalizado com farofinha de amendoim (R$ 16). A opção será disponibilizada no cardápio das três unidades (Haddock Lobo, Iguatemi e Leblon), já as opções comestíveis como o Xodozinn (pão de queijo mineiro) recheado com linguicinha mineira e aioli de mostarda defumada (R$ 22) e a polenta cremosa com queijo da canastra direto de Minas Gerais, ragu de pernil desfiado cebolinha com torradinhas (R$ 26) poderão ser degustadas apenas na loja da Haddock Lobo até o dia 30 de junho.

Confeitaria Dama

Especialmente para o período junino, a Confeitaria Dama oferece quitutes temáticos. Entre as opções estão o Mil Folhas Romeu e Julieta (R$ 21,50), a éclair de paçoca (R$ 15,50), o Pé de Dama (R$ 15,50), releitura do Pé de Moleque que leva amêndoas, o Macaron de Paçoca (R$ 11,50), os Cupcakes (R$ 27 a unidade) nos sabores Cajuzinho ou Milho com Coco, o Cheesecake de goiabada (R$ 19,50 no tamanho individual; R$ 150 no tamanho de 15 cm; R$ 230 no tamanho de 22 cm) e o Bolo de Milho com Coco (R$ 68).

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 376. Delivery próprio e encomendas: via WhatsApp (11) 97095-3888 ou fixo (11) 5182-5088. Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – Piso Pacaembu – Higienópolis. Telefone: (11) 3823-2653. Shopping JK Iguatemi: Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 – piso térreo – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3152-6047 ou WhatsApp: (11) 94444-2306. Shopping Villa Lobos: Av. Nações Unidas, 4777 – 2º piso. Telefone: (11) 3500-0086 ou WhatsApp: (11) 95303-4278. Shopping Iguatemi: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 3º piso – Jardim Paulistano. Telefone: (11) 3819-2335. DAMA no US3 Hair Salon: Rua Estados Unidos, 1520 – Jardins. WhatsApp: (11) 93472-7060