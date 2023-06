Praia no estádio? Pacaembu terá espaço de areia com espreguiçadeiras

O beach tênis vem se alastrando por São Paulo nos últimos quatro anos, ocupando de clubes privados à Faria Lima. Agora, chega ao estádio de futebol mais tradicional da cidade. Durante o mês de julho o Pacaembu recebe o “Praia de Paulista”, projeto gratuito com espaço de areia com quadras e espreguiçadeiras.

A estrutura vai contar com quatro quadras de areia para a prática de beach tênis e futevôlei. O espaço também contará com uma arena central, onde serão realizados torneios oficiais das duas modalidades. Toda a programação será gratuita e segue até 30 de julho, de terça a domingo.

O palco principal tem capacidade para mil pessoas. É lá onde vão acontecer o Campeonato Paulista de Futevôlei, o Circuito Paulista de Clubes de Futevôlei, o Campeonato Paulista de Clubes de Beach Tennis e o Circuito Paulista de Beach Tennis – Etapa Praia de Paulista. As partidas decisivas serão transmitidas pelos canais SporTV.

O espaço ocupará 4.200 metros quadrados. Segundo os organizadores, o objetivo é promover o lazer, o bem-estar e a conscientização sobre sustentabilidade durante o mês de férias. O projeto é realizado em parceria entre a Goolaço, empresa de marketing esportivo e produtora de eventos, e o Museu do Futebol, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Sustentabilidade ambiental

Quem quiser usar as quadras comunitárias, das 9h às 17h, terá de fazer um agendamento pelo site praiadepaulista.com.br. Também haverá clínicas com acompanhamento de profissionais.

O projeto “Praia de Paulista” foi pensado para ser ambientalmente sustentável. Por isso, haverá quatro bebedouros disponíveis para o público se abastecer gratuitamente com água potável, levando suas próprias garrafinhas ou copos reutilizáveis.

Assim como numa praia de verdade, as pessoas são estimuladas a levar seus coolers com bebidas e alimentos para consumir no local. Haverá contêineres para separação do lixo, que será tratado por uma empresa especializada. O material orgânico será destinado a compostagem, os recicláveis para empresas com crédito de logística reversa.

Apenas o que realmente não for aproveitável para incineração ou aterros sanitários regulares. A Braskem, como patrocinadora principal do Praia de Paulista, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, apoiou a iniciativa para que o projeto tivesse a sustentabilidade ambiental incorporada.

Os patrocinadores da praia paulistana

O Praia de Paulista conta com patrocínio da Braskem, da TCL e do Pinheiro Neto Advogados, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Algar, Cacau Show, Tirolez, Itaquadra, Fitch Ratings, Engeform, Guaraní, Vet BR, Supley, Levity e Parmalat WheyFit são patrocinadores por meio do Programa Paulista de Incentivo ao Esporte. Já Fitch Ratings e Parmalat WheyFit patrocinam o evento com verba de marketing.

Confira abaixo o calendário de competições.

Campeonato Paulista de Futevôlei – 1, 2, 7, 8 e 9 de julho

Circuito Paulista de Clubes de Futevôlei – 15 e 16 de julho (Transmissão SPORTV)

Campeonato Paulista de Clubes de Beach Tennis – 22 e 23 de julho (Transmissão SPORTV)

Campeonato Paulista Juvenil de Beach Tennis – 28, 29 e 30 de julho

Uso livre das quadras pelo público geral – De terça a domingo, entre 1 e 30 de julho, das 9 às 17h