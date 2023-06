Petrobras reduz preço da gasolina pela 2ª vez no mês; veja novo valor

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 30, a redução no preço da gasolina para as distribuidoras a partir de sábado, 1. O litro da gasolina passa de R$ 2,66 para R$ 2,52, uma redução de R$ 0,14 por litro.

Essa é a segunda redução no valor do combustível neste mês. Em 15 de junho, a redução foi de R$ 0,13. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba.

Em nota, a Petrobras afirma que a redução do preço tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional.