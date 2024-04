Conheça os detalhes da exposição da Armani inspirada nas viagens do estilista pelo mundo

DE MILÃO - O termo "moodboard”, para os que transitam pelo universo criativo, é algo comum. Trata-se de uma espécie de mural, repleto das mais variadas referências visuais, reunidas para expressar um conceito. Algo físico, visível e que possa ser transmitido de uma mente criativa para sua equipe. E, assim, todos terem em mãos algo palpável, que serve de ponto de partida para uma coleção, exposição e as mais variadas expressões artísticas.

Se tratando da mente criativa de um dos maiores estilistas de todos os tempos, o italiano Giorgio Armani, o moodboard nasce a partir de suas vivências ao redor do mundo, mais precisamente, de suas viagens pela Europa, Japão, China, Arábia e Marrocos. Um verdadeiro pot-pourri de imagens, objetos e peças de arte colecionadas ao longo de uma vida. E de uma carreira de quase seis décadas.

Mostra intitulada “Echi dal Mondo” (Ecos do Mundo), da Armani. (Divulgação/Divulgação)

O resultado disso tudo dá vida a mostra intitulada “Echi dal Mondo” (Ecos do Mundo), programa imperdível na concorrida agenda do Fuorisalone 2024, em Milão. A locação escolhida para esta mostra, por si, já é de tirar o fôlego: o Palazzo Orsini na Via Borgonuovo, em Milão, sede histórica da grife. Esta é a segunda vez que o local é aberto ao público.

Peças icônicas da Armani. (Divulgação/Divulgação)

Arte, moda e decoração

As imensas escadarias, janelas e afrescos deste palácio do século 17 servem de moldura para espaços que comprovam a perfeita ligação entre arte, moda e decoração. Tudo é, ainda, amplificado por espelhos que cercam a maioria dos ambientes, que envolvem peças icônicas da Armani Privé, criações da linha home e ainda itens pessoais do estilista, comprados em viagens para o acervo da marca e emprestados da própria residência de Armani.

Mostra intitulada “Echi dal Mondo” (Ecos do Mundo). (Divulgação/Divulgação)

Emocionante a sala onde fotos antigas do estilista, que surgem mescladas a uma projeção com imagens de suas viagens de diferentes décadas e por todo o mundo. Uma aula de moda, estilo, bom gosto. E prova viva de uma vida muito bem vivida e dono de um estilo inconfundível.