Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Conheça o evento que cria as experiências mais exclusivas em festas e turismo de luxo

Evento terá curadoria de 25 segmentos, experiências imersivas e marcas de alto padrão que antecipam tendências do mercado de celebrações e viagens de luxo

Marina Bedaque e Luciano Moura: fundadores da The Collection, evento que une maiores players do mercado de eventos e turismo de luxo do país (The Collection /Divulgação)

Marina Bedaque e Luciano Moura: fundadores da The Collection, evento que une maiores players do mercado de eventos e turismo de luxo do país (The Collection /Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13h56.

As grandes celebrações como casamento e aniversários, não são mais os únicos eventos que demandam de grandes investimentos de tempo e financeiro. “Após a pandemia, as pessoas deixaram de celebrar apenas grandes marcos, como casamentos. Hoje festejam aniversários, conquistas e momentos especiais, muitas vezes viajando para isso”, diz Marina Bedaque, sócia-fundadora do evento de luxo The Collection.

Na terceira edição do evento, serão apresentadas as tendências do mercado de eventos e viagens de alto padrão, além de reunir mais uma vez, os players relevantes do segmento, como marcas e fornecedores que oferecem experiências personalizadas, produtos exclusivos e soluções para eventos e turismo.

Desde a sua estreia, em 2023, o The Collection une, através de uma curadoria minuciosa, oportunidades estratégicas de networking. “O The Collection é o lugar em que grandes ideias se encontram e negócios ganham novas perspectivas. Criamos um espaço onde sofisticação e estratégia caminham juntas para transformar a maneira como marcas e profissionais se conectam”, afirmam os fundadores, Luciano Moura e Bedaque.

Luciano, proprietário da Casa Petra e responsável por empresas como a produtora cenográfica 1-18 Project e a agência de viagens A Perfect Trip, explica que o The Collection nasceu do encontro de dois universos que compartilham a mesma essência: o de quem celebra e o de quem viaja para viver experiências únicas.

“São pessoas que investem em prazer, que buscam o diferente, o personalizado. Unimos esses dois mundos em um evento que já nasceu para atender a um público exigente”, diz.

Já Marina, que há mais de uma década atua na organização de eventos sociais e corporativos de alto padrão, reforça que a iniciativa surgiu para suprir uma carência do mercado. “Os fornecedores sentiam falta de um espaço para mostrar seu trabalho de forma concreta, com contato direto com o público, sem depender apenas das redes sociais”, explica.

A edição de 2025, que acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto, na Casa Petra, mantém o formato inspirado em grandes feiras internacionais, mas adaptado ao perfil do público brasileiro. Serão aproximadamente 25 segmentos representados, de hotelaria de luxo e destinos internacionais a gastronomia, tecnologia, joalheria e moda festa.

O evento é restrito a convidados e a expectativa é receber 1.500 pessoas por dia. A programação inclui degustações para até 500 participantes diários, conduzidas por empresas de catering e marcas premium como World Wine, Martha Medeiros e Four Seasons.

  • 1/10 (La Lancha, na Guatemala.)

  • 2/10 (La Lancha, na Guatemala.)

  • 3/10 "Benedict Kim - Photographer", "", "Martin Krediet", "The Family Coppola Hideaways", Belize (Coral Caye, em Belize)

  • 4/10 (Coral Caye, em Belize)

  • FC Hideaways, C3, Cabana, Iphone Photography, TBurtle Inn, Architecture, Building, Countryside, Hotel, Nature, Outdoors, Plant, Resort

    5/10 FC Hideaways, C3, Cabana, Iphone Photography, TBurtle Inn, Architecture, Building, Countryside, Hotel, Nature, Outdoors, Plant, Resort (Turtle Inn, em Belize)

  • Turtle Inn, em Belize.

    6/10 Turtle Inn, em Belize. (Turtle Inn, em Belize)

  • 7/10 (Blancaneaux Lodge, Belize)

  • Cabana interior at Blancaneaux Lodge

    8/10 Cabana interior at Blancaneaux Lodge (Blancaneaux Lodge, Belize)

  • 9/10 (Jardin Escondido, em Buenos Aires.)

  • 10/10 (Jardin Escondido, em Buenos Aires.)

O evento acontece em um momento de transformações no comportamento do consumidor de luxo, que não só aumentou o número e a diversidade de comemorações, como também alterou o turismo de luxo, com a ascensão do chamado turismo de causa, no qual hotéis e destinos contribuem para a comunidade local, adotam práticas sustentáveis e direcionam parte da receita para projetos sociais. O The Collection dedica espaço a marcas com esse perfil, identificadas pelo selo T-Makers.

A tecnologia também ocupa papel central nesse cenário. Luciano explica que, em muitos eventos, o investimento em recursos tecnológicos já representa até metade do orçamento. “A tecnologia é o que mantém o convidado imerso. Não basta ter um show: é preciso criar uma experiência completa, com som, luz, aromas e cenários que transportem o público para outro lugar”, diz. Projeções imersivas, ativações interativas e formatos pensados para o compartilhamento nas redes sociais tornam-se cada vez mais essenciais para gerar impacto e memórias duradouras. “É um evento que conecta, posiciona marcas e valoriza a seriedade de empresas comprometidas, que entregam com excelência e prezam pela experiência do cliente”.

Acompanhe tudo sobre:TurismoEventosLuxoViagens

Mais de Casual

Fabergé, a joalheria dos ovos imperiais russos, é vendida por US$ 50 milhões

Como a aliança GM e Hyundai para 5 carros nas Américas deve beneficiar o mercado brasileiro

Exclusivo: Casa Cipriani vai abrir unidade do clube privado em São Paulo

Designer que criou sandálias com Adidas admite apropriação de nome de estado mexicano; entenda

Mais na Exame

Economia

OMC recebe pedido do Brasil para abrir consultas com os EUA por aumento de tarifas

Brasil

Haddad diz que reunião com secretário de Trump foi cancelada após articulação da 'extrema-direita'

Mercados

CDB confirma favoritismo e volume negociado cresce 10% no 1º semestre

Mundo

Petro lamenta morte de Miguel Uribe após atentado: 'Uma derrota da Colômbia'