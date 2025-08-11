Conheça o evento que cria as experiências mais exclusivas em festas e turismo de luxo

As grandes celebrações como casamento e aniversários, não são mais os únicos eventos que demandam de grandes investimentos de tempo e financeiro. “Após a pandemia, as pessoas deixaram de celebrar apenas grandes marcos, como casamentos. Hoje festejam aniversários, conquistas e momentos especiais, muitas vezes viajando para isso”, diz Marina Bedaque, sócia-fundadora do evento de luxo The Collection.

Na terceira edição do evento, serão apresentadas as tendências do mercado de eventos e viagens de alto padrão, além de reunir mais uma vez, os players relevantes do segmento, como marcas e fornecedores que oferecem experiências personalizadas, produtos exclusivos e soluções para eventos e turismo.

Desde a sua estreia, em 2023, o The Collection une, através de uma curadoria minuciosa, oportunidades estratégicas de networking. “O The Collection é o lugar em que grandes ideias se encontram e negócios ganham novas perspectivas. Criamos um espaço onde sofisticação e estratégia caminham juntas para transformar a maneira como marcas e profissionais se conectam”, afirmam os fundadores, Luciano Moura e Bedaque.

Luciano, proprietário da Casa Petra e responsável por empresas como a produtora cenográfica 1-18 Project e a agência de viagens A Perfect Trip, explica que o The Collection nasceu do encontro de dois universos que compartilham a mesma essência: o de quem celebra e o de quem viaja para viver experiências únicas.

“São pessoas que investem em prazer, que buscam o diferente, o personalizado. Unimos esses dois mundos em um evento que já nasceu para atender a um público exigente”, diz.

Já Marina, que há mais de uma década atua na organização de eventos sociais e corporativos de alto padrão, reforça que a iniciativa surgiu para suprir uma carência do mercado. “Os fornecedores sentiam falta de um espaço para mostrar seu trabalho de forma concreta, com contato direto com o público, sem depender apenas das redes sociais”, explica.

A edição de 2025, que acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto, na Casa Petra, mantém o formato inspirado em grandes feiras internacionais, mas adaptado ao perfil do público brasileiro. Serão aproximadamente 25 segmentos representados, de hotelaria de luxo e destinos internacionais a gastronomia, tecnologia, joalheria e moda festa.

O evento é restrito a convidados e a expectativa é receber 1.500 pessoas por dia. A programação inclui degustações para até 500 participantes diários, conduzidas por empresas de catering e marcas premium como World Wine, Martha Medeiros e Four Seasons.

O evento acontece em um momento de transformações no comportamento do consumidor de luxo, que não só aumentou o número e a diversidade de comemorações, como também alterou o turismo de luxo, com a ascensão do chamado turismo de causa, no qual hotéis e destinos contribuem para a comunidade local, adotam práticas sustentáveis e direcionam parte da receita para projetos sociais. O The Collection dedica espaço a marcas com esse perfil, identificadas pelo selo T-Makers.

A tecnologia também ocupa papel central nesse cenário. Luciano explica que, em muitos eventos, o investimento em recursos tecnológicos já representa até metade do orçamento. “A tecnologia é o que mantém o convidado imerso. Não basta ter um show: é preciso criar uma experiência completa, com som, luz, aromas e cenários que transportem o público para outro lugar”, diz. Projeções imersivas, ativações interativas e formatos pensados para o compartilhamento nas redes sociais tornam-se cada vez mais essenciais para gerar impacto e memórias duradouras. “É um evento que conecta, posiciona marcas e valoriza a seriedade de empresas comprometidas, que entregam com excelência e prezam pela experiência do cliente”.