Conheça apartamento avaliado em R$ 19,8 milhões com campo de golfe e piscina suspensa na varanda

Conhecida pelos estaleiros instalados na cidade, Itajaí (SP) conta agora com um empreendimento imobiliário de alto padrão da Blue Heaven Empreendimentos que chama a atenção pelo valor e áreas de lazer.

Os apartamentos da Infinitá Treehouse terão mais 800 metros quadrados e o prédio terá, além da piscina suspensa com fachada de vidro e acabamentos como pisos em pedras vulcânicas, campo de golfe e área de lazer exclusiva com spa, deque com solarium, espaço funcional, academia, lounge para café da manhã e um fireplace.

O imóvel está avaliado em R$ 19,8 milhões.

"O Infinitá Treehouse é mais do que apenas um empreendimento de luxo; é uma experiência de vida, concebida para oferecer, além de conforto e privacidade, uma verdadeira conexão com a natureza. O apartamento diferenciado é um espaço muito exclusivo que reflete o nosso compromisso em criar ambientes que favoreçam a máxima qualidade de vida e que possa ser celebrada em cada detalhe. Além da opção do mini campo de golfe, o futuro morador do diferenciado pode optar pela implantação de um um lounge no local e, para oferecer maior comodidade, todas a área de lazer deste apartamento serão entregues equipadas, mobiliadas e decoradas”, diz Fabrício Bellini, CEO da Blue Heaven Empreendimentos.

Apartamento do Infinitá Treehouse 800 metros quadrados. (Divulgação/Divulgação)

Outro destaque do empreendimento é o projeto paisagístico é assinado por Renata Tilli, renomada arquiteta reconhecida por sua abordagem que integra a paisagem natural ao ambiente construído. O projeto enfatiza a sustentabilidade por meio do uso de plantas exóticas e nativas como Heliconia rostrata e Ophiopogon jaburan, além de árvores como Terminalia mantaly.

Elementos inovadores foram pensados para a área de lazer, como tetos verdes que ajudam a reduzir a temperatura interna e melhoram a qualidade do ar. Objetos de decoração estrategicamente posicionados e mobiliário de alta qualidade nas áreas de convívio, incluindo um SPA integrado que cria um espaço de relaxamento, reforçam o compromisso do projeto com o bem-estar dos moradores.