Conheça a 1800 Milenio, a tequila mais cara vendida no Brasil

Os destilados mexicanos, como a tequila e o sotol estão entre os destaques do mercado de bebidas, segundo a consultoria especializada em reconhecer tendências WGSN. Com essa oportunidade de crescimento no mercado, chega ao Brasil a tequila ultra premium 1800 Milenio.

Criada em 2000 para celebrar a virada do milênio, a 1800 Milenio faz parte do portfólio da Casa Jose Cuervo, com onze gerações de especialistas na fabricação de tequila envolvidas.

A bebida é feita com integralmente com agave-azul, escolhidos no auge da maturação e cuidadosamente cozido no vapor em fornos tradicionais. Após um longo processo de envelhecimento, a tequila extra envelhecida é maturada por um curto período em barris de carvalho francês, criando um sabor equilibrado, suave e único.

“Essa é uma das tequilas mais luxuosas e elegantes. Seu grande diferencial está na maturação em barris de carvalho francês, utilizados para envelhecer o conhaque, que conferem caráter e complexidade extraordinários,” comenta Marcelo Pereira, Gerente de Marketing de Destilados da Aurora Fine Brands.

Seu sabor traz notas de carvalho levemente tostado, baunilha, caramelo e frutas vermelhas com uma nota intensa de canela. Segundo especialistas, trata-se de uma “tequila para o bebedor de uísques excepcionais”.

A 1800 Tequila vem em garrafa com design em forma de pirâmide e está disponível em lojas especializadas por R$ 1.650 (750ml, teor alcóolico 40%).