Como o ex-baterista do Sepultura usou um app de música para entrar para uma nova banda

Claro que Eloy, que começou a tocar aos sete anos, tem paixão e se dedica como poucos. Mas o curioso é que ele também usou um aplicativo para ajudá-lo nas audições para conseguir seu novo trabalho.

Quando o Slipknot estava buscando um novo baterista, Eloy teve que aprender 32 músicas e tocar todas perfeitamente em diferentes sets. Foi uma tarefa difícil, mas ele usou o Moises: O App do Músico para estudar e aprender a bateria de cada música.

Perfeição e repetição

Com tecnologia de IA, o app consegue dividir as faixas de acordo com objetivos específicos, permitindo isolar instrumentos, alterar o ritmo, identificar seções, repeti-las enquanto estuda e organizar as suas listas de músicas.

“A repetição é uma coisa importante para qualquer estudante, seja qual for o instrumento”, diz Casagrande. “A perfeição, ou a quase perfeição, vem com a prática e a repetição da mesma coisa. O seu corpo começa a entender. Se torna algo mais natural”, disse à Apple.

Para “Disasterpiece”, uma das músicas do Slipknot que ele precisava ensaiar, Casagrande tocava a faixa quatro ou cinco vezes por dia. “Isso foi de janeiro a abril, antes de fazermos o primeiro show. Eu toquei essa música, no mínimo, 500 vezes”, lembrou ele.

No Moises, você pode dividir uma música em seções para repetir sem interromper a reprodução. Com a ferramenta de pitching do app, é possível diminuir o ritmo de cada repetição e tocar com mais precisão.

“Eu reduzi o ritmo das músicas em que eu tinha mais dificuldade para aprender com mais facilidade, o que economizou tempo, porque aumentava a precisão”, conta Casagrande.

“Se eu escutasse a versão normal, eu ia precisar repetir uma, duas, três vezes, mas com o ritmo reduzido, eu consigo entender e identificar tudo o que está acontecendo de primeira”, lembrou o música sobre como o Moises ajudou sua caminhada até chegar à bateria do Slipknot.