Como escolher o tênis ideal para corrida — e o que dizem os especialistas

Os tênis têm papel essencial na saúde ortopédica. Quando o assunto é exercício físico — especialmente a corrida, que envolve alto impacto —, escolher o calçado certo é fundamental para evitar lesões e prevenir dores no joelho, nas costas ou na lombar. Só no Brasil, são 19 milhões de atletas, sendo o segundo país com mais corredores no mundo, segundo Relatório Anual sobre Tendências do Esporte do Strava.

Hoje, o mercado oferece opções para todos os perfis e faixas de renda. Na hora de comprar um novo par, observar alguns detalhes de fabricação e design faz toda a diferença. Confira as principais recomendações para escolher o tênis ideal para corrida.

Conforto é fundamental

Para o calçado funcionar de verdade, ele precisa ser confortável. Em lojas físicas, experimente quantas vezes achar necessário. O tênis deve se ajustar aos pés sem apertar ou ficar folgado. Especialistas indicam que correr com modelos muito justos — sem uma pequena folga entre o calçado e o dedão — pode ser prejudicial, já que o pé tende a inchar durante a atividade.

Usar sapatos desconfortáveis ou apertados pode causar feridas, bolhas e até a perda de unhas.

Analise o seu tipo de pisada

Conhecer o tipo de pisada é importante não apenas para preservar o tênis, mas também para entender o impacto da corrida no corpo. A pisada pronada ocorre quando há rotação excessiva do pé e tornozelo para dentro. A supinada é o oposto, com rotação exagerada para fora. Já a neutra distribui o peso do corpo de forma equilibrada.

Especialistas destacam que tênis específicos para cada tipo de pisada — especialmente pronada ou supinada — são recomendados em casos mais acentuados. Modelos com base firme na parte interna ajudam quem tem pisada pronada, enquanto calçados com lateral reforçada são indicados para a supinada. Para a pisada neutra, considerada ideal, o amortecimento deve ser uniforme em toda a sola.

Prefira tênis leves

O peso do calçado influencia diretamente o desempenho. Tênis mais pesados podem atrapalhar o ritmo e causar desconforto. A escolha, porém, depende do objetivo e da distância percorrida. Modelos mais leves têm amortecimento menor, o que não é recomendado para trajetos longos.

Estabilidade é essencial

Mesmo que modelos mais maleáveis pareçam mais confortáveis, a estabilidade é indispensável na corrida — e os tênis muito flexíveis costumam não oferecê-la. Correr com calçados excessivamente macios pode prejudicar a musculatura, pois as pisadas tornam-se irregulares.

Por outro lado, tênis muito rígidos são voltados a atletas experientes e podem causar lesões em iniciantes por falta de técnica. O ideal é buscar um equilíbrio entre firmeza e flexibilidade.

Amortecimento e drop

O amortecimento é o responsável por absorver o impacto dos movimentos. Os modelos variam entre densidades baixa, média e alta — a escolha deve levar em conta o nível de experiência e o tipo de corrida praticada.

Outro fator importante é o drop (a diferença de altura entre o calcanhar e a parte frontal do tênis). Ele influencia diretamente o modo como o pé toca o solo. Quanto maior o drop, maior a espessura da sola e, consequentemente, a sensação de maciez. Especialistas recomendam tênis com drop alto (entre 8 mm e 12 mm) para iniciantes, e a redução gradual deve acompanhar o fortalecimento muscular e a evolução no esporte.

Atenção à durabilidade

Profissionais sugerem que corredores frequentes tenham ao menos dois pares de tênis próprios para o esporte. Isso porque o alto impacto acelera o desgaste da sola, do amortecimento e de outras tecnologias do calçado.

Corridas em trilhas, florestas ou terrenos irregulares também contribuem para o desgaste mais rápido. Tênis de alta performance costumam durar até 1.000 km. Monitorar o estado do calçado é essencial para garantir segurança, conforto e saúde ortopédica.

Ao escolher o tênis ideal, o mais importante é optar por um modelo compatível com o seu nível de corrida — e que ofereça conforto aos pés. Assim, o desempenho nas provas e treinos será mais seguro e eficiente.