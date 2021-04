Com perfumes inovadores, O Boticário é a marca preferida dos brasileiros

O Boticário dissemina o slogan “Onde tem amor, tem beleza” por mais de 3.700 pontos de venda em 1.750 cidades brasileiras, 15 países e para os mais de 8,6 milhões de seguidores da marca no Instagram. “Somos a marca que fala de amor: pelas pessoas e suas histórias, pelos produtos e pelo planeta”, diz o diretor de comunicação Gustavo Fruges. Talvez esse tenha sido um dos motivos para a marca ter sido eleita a preferida entre nossos leitores na pesquisa das marcas mais admiradas em estilo de vida Casual Brands, promovida pela Casual com os leitores da EXAME.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Foram 932 votos. Desse total, 63% do público é masculino e 37%, feminino. A maior parte, 47,3%, está na faixa de 35 a 44 anos. Entre 25 e 34 estão 32,5% dos eleitores. E 9,8% estão entre 45 e 54 anos. O Boticário recebeu 22,46% dos votos, enquanto o segundo e terceiro lugar, ficaram com 22,35% (Chanel) e 20,52% (Outro).

Com 44 anos de história, o “Boti” conta com mais de 850 itens de perfumaria no portfólio, de perfumes clássicos como o Thaty, à recém-lançada marca O.U.i. “Desenvolvemos nossos produtos com as principais casas de fragrâncias internacionais, que também atendem marcas do mundo todo, e usamos ingredientes nobres para garantir a melhor performance dos produtos”, comenta Fruges.

O portfólio conta ainda com o Malbec, a fragrância mais vendida no país, segundo a Euromonitor. Recentemente a marca lançou o Malbec Bleu, resultado da alquimia entre notas amadeiradas do Sândalo e do Musgo de Carvalho com notas marinhas Aquozone, uma molécula sintética que garante um frescor aquático potente e notas minerais muito modernas. Para Fruges, o lançamento “é uma inovação para a perfumaria Malbec, lançada há 17 anos, elaborada com álcool vínico, uma tecnologia exclusiva do Boticário”.

O Boticário também se dedica em temas para além da perfumaria, como a sustentabilidade. “A Fundação Grupo Boticário foi criada há 30 anos, e está no DNA da marca a participação ativa na preservação da natureza, biodiversidade e oceano”, explica. Como exemplos de ESG, as unidades fabris mantêm programas de eficiência energética e de reuso de água.

Além disso, há 20 anos, a marca não realiza testes de produtos em animais com certificação do PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) e do Leaping Bunny. “Também somos uma empresa pioneira em métodos alternativos, como a primeira indústria brasileira a desenvolver a pele 3D e os organs-on-chip, que simulam as mesmas condições de uso de seus produtos em órgãos humanos.”

Inovando, O Boticário, possui quase 4 mil pontos de reciclagem espalhados por 1.750 cidades brasileiras. Nestes locais, recebem embalagens vazias de cosméticos de qualquer marca e os encaminham para reciclagem. “Em 2020, demos mais um passo na evolução desse projeto, com a abertura da pop up sustentável no Parque Ibirapuera em São Paulo, feita com 3 toneladas de plástico reciclado. Outras 9 unidades permanentes foram abertas no interior de São Paulo, Ceará, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”, comenta Fruges.

Sobre a vitória da marca na pesquisa, o diretor de comunicação comenta com alegria. “Ficamos honrados pelo reconhecimento dos nossos consumidores e leitores da Exame. É um trabalho que realizamos há mais de 40 anos, trazendo os melhores ingredientes para nossos produtos, o cuidado e amor em levar nossos itens para o consumidor, nossos segredinhos que tornam os produtos únicos”.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.