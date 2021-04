Perfume fora de linha é fabricado para homenagear mãe que perdeu o filho

Perfumes são capazes de não só aromatizar a pele e o ambiente, mas também de trazer memórias afetivas e lembrar de pessoas através do olfato. Muitos tem seu perfume preferido, no caso de uma senhora de Angra dos Reis, Wanda Terra, 76, sempre foi o perfume Annete, do O Boticário.

A fragrância, ainda, tinha mais significados do que apenas perfumar a senhora. Era o preferido de seu filho, que adorava sentir o cheiro na mãe. “Esse perfume tem cheiro de mãe", dizia Alexandre Terra à ela. Porém, o perfume parou de ser fabricado pela gigante da perfumaria brasileira, e a senhora economizava o líquido para usá-lo nos dias em que encontraria o filho.

Morto pela covid-19, Wanda se refugiava com seu frasco para trazer à tona as memórias com o filho através do perfume. E foi em um desses momentos, que Karyne Leão, irmã da viúva de Alexandre, flagrou Wanda chorando com o perfume em mãos, relembrando a ligação do frasco com o filho.

Leão foi às redes sociais do Boticário, e contou a história. “A história é da sogra da minha irmã, uma artista plástica maravilhosa. Fui lá na casa dela com uma missão que partiu o meu coração: levar os pertences do meu cunhado Alexandre Terra, que morreu dia 4 de março de Covid, deixando minha irmã viúva e minha sobrinha de 15 anos órfã de pai. Ao chegar em sua casa amarela, florida, cheirosa, vi dona Wanda muito triste. Chorava segurando um vidro de perfume do O Boticário e esse vidro tinha menos que um dedinho de perfume... aquela cena mexeu comigo profundamente, pois é claro que a dor da partida do seu filho havia destroçado dona Wanda, é visível, aquele perfume era o tesouro pra ela. Perguntei a ela e me respondeu quase sem conseguir falar: 'Esse perfume era o favorito do meu filho, eu só usava quando ele vinha me visitar, ele dizia que esse perfume tinha cheiro de mãe'. Ela abraçou o vidro e eu não contive as lágrimas.”

A mensagem tocou todos que a leram, inclusive Miguel Krigsner, fundador da marca, que enviou alguns frascos do perfume, feitos especialmente para Wanda. Junto aos frascos de Annete, foram inscritos o nome de Wanda, e no verso, o escrito “em memória de Alexandre Terra”.

Krigsner, ainda, enviou uma carta de próprio punho. “Querida dona Wanda, tomamos conhecimento do significado que o perfume Annete tem nas suas memórias. Resolvemos, com o apoio da equipe de fábrica, fazer algumas unidades desta fragrância, especialmente para você. Queria te contar que Annete é a minha primeira filha e que o perfume foi criado em ocasião de seu nascimento.”

O Boticário foi eleito como a marca de perfumaria preferida na pesquisa das marcas mais admiradas em estilo de vida Casual Brands, promovida pela Casual com os leitores da EXAME. Para Gustavo Fruges, diretor de comunicação da marca, “Somos a marca que fala de amor: pelas pessoas e suas histórias, pelos produtos e pelo planeta”.

Não à toa, O Boticário dissemina o slogan “Onde tem amor, tem beleza” por mais de 3.700 pontos de venda em 1.750 cidades brasileiras, 15 países e para os mais de 8,6 milhões de seguidores da marca no Instagram.

