Com pandemia, Festa do Livro da USP será online e acontece em novembro

Uma dos eventos de São Paulo mais aguardados para os leitores vai acontecer em novembro e será online, mas não é a Black Friday da Amazon.

Quem já conhece a Festa do Livro da USP sabe que a aglomeração em torno dos estandes de editoras era intensa. Por isso, com a pandemia, o evento com grandes descontos para os leitores parecia ameaçado.

No entanto, a festa ainda vai acontecer. Pela primeira vez desde sua criação em 1999, o evento será virtual.

Mais de 100 editoras vão oferecer seus livros com o desconto mínimo de 50% entre os dias 9 e 15 de novembro de maneira ininterrupta pelo site. Se o público se preparava para carregar o peso das sacolas de livro nos anos anteriores, agora precisam ficar espertos com o frete de cada editora.

Segundo o site do evento, a festa funcionará de maneira simples e sem custo para os participantes. Cada editora terá sua página mostrando os livros disponíveis e o cliente será direcionado para a respectiva loja virtual. Assim, as etapas de compra serão administradas pela própria editora, incluindo forma de pagamento, valor do frete e prazo de entrega.

Acompanhe o evento aqui.