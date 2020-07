Com Fla-Flu, SBT derrota Globo e Jornal Nacional na audiência no Rio

Com a transmissão do Fla-Flu, que decidiu o título do Campeonato Carioca de futebol, o SBT derrotou a Globo na audiência no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez desde 2015 que a emissora carioca foi vencida no horário das 21h. As informações são do UOL.

Segundo a reportagem do UOL, dados prévios da audiência indicaram que a liderança do SBT no Ibope aconteceu desde o começo do primeiro tempo do jogo. Nesse momento, o canal de Silvio Santos registrava 27 pontos no Rio — chegando a pico de 29 —, enquanto o Jornal Nacional tinha 25. O SBT se manteve na frente durante o segundo tempo da partida, quando concorreu contra a reprise da novela Fina Estampa.

Em São Paulo, onde o jogo também foi exibido pelo SBT, a Globo reverteu o resultado. De acordo com os números consolidados publicados pelo site Notícias da TV, especializado na audiência das emissoras, o jogo marcou 11,3 pontos de média na Grande São Paulo. Já o Jornal Nacional chegou a 29,3 pontos, enquanto Fina Estampa registrou 34,1.

Um ponto do Ibope equivale a 47.000 domicílios no Rio de Janeiro e a 75.000 domicílios em São Paulo.

O acordo entre SBT e Flamengo para a transmissão da partida decisiva do Campeonato Carioca aconteceu de última hora. Houve pressão de patrocinadores para que o time do técnico Jorge Jesus tivesse seu jogo exibido na TV aberta.

Até antes da pandemia, quem detinha os direitos de transmissão era a Globo. Mas no retorno do campeonato, em junho, o Flamengo exibiu online algumas de suas partidas em casa, amparado na Medida Provisória nº 984/2020, que dá ao clube mandante o direito de transmissão da partida, mesmo sem o consenso do visitante.

Essa decisão contrariou a rede Globo, que detinha o direito de exibir com exclusividade os jogos de todos os clubes do Carioca — com exceção daqueles que envolvessem o Flamengo. Como resposta, a emissora rescindiu o contrato com a competição. A solução dos times foi buscar a transmissão online, em seus canais oficiais no YouTube, mas a dimensão do jogo decisivo levantou novamente a importância da exposição na TV aberta. Foi aí que entrou o SBT.

Para a partida desta quarta, que consagrou o Flamengo como campeão de 2020, desde o início do dia o SBT falava do jogo em flashes na sua programação. Para a cobertura, a emissora trouxe de volta Teo José, que trabalhou por lá no início da carreira e hoje está na Fox Sports. Os ex-jogadores Carlos Alberto e Athirson foram os responsáveis pelos comentários.