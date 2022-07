Coca-Cola comemora 80 anos no Brasil e cria campanha focada no futuro

Acredite: a Coca-Cola chegou ao Brasil há 80 anos. E, para comemorar a data, a empresa preparou uma campanha especial — que, em vez de relembrar as conquistas do passado, destacou os desejos para o futuro. Mas, por trás das câmeras, outro marco é a participação brasileira na produção, que também será exibida em países vizinhos com ações, peças digitais e filme publicitário.

VEJA TAMBÉM

“Completar oito décadas é um marco único. Fizemos parte dos momentos especiais dos nossos consumidores e queremos que todos eles possam idealizar e construir, com a gente, a história dos próximos anos para continuarmos a contribuir com a transformação das comunidades e do planeta”, afirma Silmara Olívio, diretora de Relações Corporativas na Coca-Cola América Latina.

Feito pela agência NSB Argentina, o vídeo retrata adultos e jovens em momentos de felicidade e de oportunidades. E a comunicação teve pontos pensados especificamente para ficar mais próxima dos consumidores brasileiros. Além disso, foram inseridas frases relacionadas a sustentabilidade, futuro, igualdade e oportunidades que são referências aos compromissos e valores da empresa.

Criada em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1886, a Coca-Cola passou por um processo de expansão global e, em 1942, chegou ao Brasil, Argentina e Bolívia — e, atualmente, está em 200 países. Desde então, se transformou de companhia de refrigerantes para uma empresa com mais de 200 produtos para nove categorias, como águas, bebidas vegetais, alcoólicas, esportivas e até chás.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.