Chelsea vence o Palmeiras e é o campeão do Mundial de Clubes da Fifa

Com placar final de 2 a 1, neste sábado o Chelsea se sagrou campeão Mundial de Clubes da Fifa. Em Abu Dhabi, no estádio Mohammed Bin Zayedo, o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa venceu o Palmeiras, atual campeão da Libertadores.

O primeiro tempo foi marcado por duas tentativas ao gol pelo clube inglês e uma pelo Palmeiras, mas sem nenhum gol.

Já no segundo tempo o jogo ficou mais movimentado, com gol do Chelsea marcado por Lukaku aos 9 minutos. Em seguida, após um toque de mão de Thiago Silva, Raphael Veiga, do Palmeiras, marcou um gol de pênalti aos 19 minutos.

Com o empate, houve prorrogação, marcada por três cartões amarelos, dois para o Palmeiras e outro para o Chelsea e a expulsão de Luan.

Com uma jogada na grande área atingindo a mão de Luan, o juiz deu um pênalti ao Chelsea. A cobrança feita por Havertz, fez com que o Chelsea marcasse o segundo gol do jogo, levando o clube inglês à vitória.

Do lado brasileiro, o técnico Abel Ferreira manteve a mesma equipe do último jogo contra o Al Ahly. Entraram em campo Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony e Dudu.

Já a equipe inglesa contou com os jogadores Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Christensen, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Mount e Hudson-Odoi, Havertz e Lukaku.

Com a vitória, o Chelsea leva pela primeira vez para casa o título de campeão Mundial de Clubes da Fifa.

Na última terça (8), na primeira semifinal, o clube paulista venceu o Al Ahly por 2 a 0. Raphael Veiga e Dudu marcaram para a equipe brasileira. Já o Chelsea venceu por 1 a 0 o Al Hilal. Lukaku fez o único gol do time inglês.

Como campeão o Chelsea, levará para casa 5 milhões de dólares (26,4 milhões de reais na cotação atual). Já o Palmeiras, como vice-campeão embolsará 4 milhões de dólares (21,1 milhões de reais na cotação atual).