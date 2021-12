Cerveja Tiger lança playlist que ajuda a despertar a coragem dos ouvintes

Recém-chegada no Brasil no mês de junho, a Tiger, marca do Grupo Heineken criada em Singapura em 1923 e presente em mais de 50 países, está lançando uma playlist que promete despertar a garra e a coragem dos ouvintes brasileiros (literalmente).

Junto com o Spotify, a marca de cerveja criou playlists personalizadas para cada ouvinte. A ação foi criada em cima de estudos sobre heavy-bass music.

De acordo com artigo publicado na PsychCentral e desenvolvido na Kellogg School of Management, na Northwestern University, nos Estados Unidos, músicas que possuem o baixo mais forte conseguem trazer o senso de poder à tona no cérebro humano. Esse tipo de som é perfeito para ouvir na hora de superar um frio na barriga, fazer uma mudança grande na vida ou até mesmo conquistar novos espaços, diz a marca.

Através deste link, o ouvinte pode escolher em qual situação da vida que ele precisa encontrar coragem interior para fazer algo novo, como mudar de emprego, cidade ou mesmo fazer exercícios.

A partir da resposta, o Spotify cria uma playlist única de acordo com cada pessoa e seu momento.