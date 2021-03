Atualmente, a plataforma Tidal tem 70 milhões de músicas e 250.000 vídeos, além de podcasts originais. O maior benefício de ser um streaming controlado por artistas é a exclusividade: em 2016, por exemplo, o Tidal lançou o álbum "Lemonade", de Beyoncé, antes de todo mundo.

Com a aquisição pela Square, Jay-Z passará a integrar o conselho de diretores da fintech do CEO do Twitter. Jack Dorsey's afirmou que o Tidal continuará trabalhando com artistas para aumentar sua base. "O TIDAL começou com a ideia de homenagear os artistas por ser de propriedade e liderada por artistas, com foco em uma experiência descomprometida da arte. É revigorante e certo", disse Dorsey em um tweet. "A visão fica mais forte à medida que é combinada com ferramentas mais poderosas para os artistas".

Já o rapper Jay-Z afirmou que estar empolgado com a nova fase do Tidal. "Jack é uma das maiores mentes de nossos tempos, e nossas muitas discussões sobre as possibilidades infinitas do TIDAL me deixaram ainda mais inspirado sobre seu futuro", disse.