Buscas por “como se mudar para o Canadá” saltam entre os americanos

Assim como na corrida eleitoral americana de 2016, as buscas por “como se mudar para o Canadá” — e de outros termos semelhantes — atingiram um pico no Google nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 4 de novembro.

Desde o dia 30 de setembro, quando ocorreu o último debate entre Donald Trump e Joe Biden, pesquisas do gênero já vinham crescendo, mas com a contagem dos votos concretos, as buscas por “como se tornar um cidadão permanente no Canadá” subiram 50%; “Como solicitar residência canadense“, 110%; e “como se mudar para o Canadá“, 160%.

Os americanos que mais estão pesquisando esses termos vivem em Washington, Ohio e Michigan.

O aumento de buscas nesse sentido, no entanto, não é surpresa para ninguém dado o último pleito à presidência — e também dificilmente costumam refletir a realidade. Em 2016, o site de imigração do governo do Canadá chegou a sair do ar durante a apuração dos votos. Mesmo antes disso, durante a corrida presidencial entre o presidente George W. Bush e o senador John Kerry em 2004, frases semelhantes as que estão em alta agora também foram muito pesquisadas no Google.

Segundo a CNN, o número de candidatos americanos a se mudarem para o Canadá entre janeiro e março aumentou apenas 3,6% de 2016 a 2017, o que constitui um acréscimo de apenas 66 inscrições.

Os poucos americanos que quiserem de fato seguir em frente com o pedido de residência canadense terão mais obstáculos dessa vez. Isso porque as fronteiras do país estão fechadas por conta do coronavírus e o processo para solicitar cidadania tente a ser mais demorado pelo mesmo motivo.

Em tempos não pandêmicos, a maioria dos americanos já podia ficar no Canadá por até seis meses com um visto temporário. Mas os portadores deste visto não podem trabalhar ou estudar no país. Acima de 6 meses, é necessário solicitar um visto de visitante, cujo a validade depende do propósito da visita.

Se a ideia é permanecer no país por mais tempo, existem ainda o status de residente permanente, que autoriza que o residente trabalhe, estude e acesse os serviços públicos do país (mas sem direito ao voto), e a residência permanente, que fornece a cidadania canadense e os mesmo direitos e deveres dos cidadãos naturais do país.