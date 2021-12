Boxeadoras sauditas treinam para o primeiro campeonato feminino

Envolvendo os punhos com bandagens e vestindo luvas de boxe, as mulheres da Arábia Saudita se preparam para o primeiro torneio feminino da modalidade já realizado no reino do Oriente Médio. Organizado pela Federação de Boxe da Arábia Saudita, o torneio será disputado sexta-feira, 10, e sábado, 11.

O proprietário do ginásio Fight Club, Bandar Alewasi, diz que está feliz com o que está acontecendo e com o nível das mulheres.

"Graças a Deus, esses torneios são cada vez mais frequentes na Arábia Saudita e também os torneios femininos de artes marciais. No nosso ginásio, temos sete mulheres que participarão do torneio de boxe do reino no próximo fim de semana."

O treinador americano Lee Stark destaca que elevou o nível do treino na academia.

"Nós estamos muito empolgados para o torneio que está chegando, e eu acho que as mulheres se sairão muito bem. Gostaríamos de ter um pouco mais de tempo de preparo, mas acho que elas estão muito bem."

Empolgada, a boxeadora Sarah Alshahrani fala sobre a rotina de treinos e diz que melhorou muito depois de se juntar ao Fight Club.

"Tenho praticado boxe por quatro anos, mas praticava com sacos de areia e sacos pesados. Eu melhorei muito depois de me juntar ao Fight Club, onde pude praticar com outras pessoas no ringue, e também por seguir as instruções do treinador Lee. Ele nos ensinou as palavras-chave de segurança, como nos defender, montar uma estratégia e uma armadilha para a pessoa que enfrentamos. Estou muito empolgada para o torneio de boxe, especialmente porque diferentes países participarão. Essa é a nossa chance de provar que as mulheres sauditas são capazes."