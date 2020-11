Black Friday dos vinhos: importadora oferece rótulos de até 20 reais

A Portus Cale é uma tradicional importadora e distribuidora nacional de vinhos que está no mercado há mais de 30 anos, mas que só adotou um e-commerce no final de 2019. Na era da internet, é difícil conceber que empresas ainda existam fora do digital, mas no universo das bebidas, estar presente 100% no mundo offline não é lá coisa de outro universo, embora esteja ficando cada dia mais raro — principalmente com a pandemia.

Educação de qualidade não tem preço. Mas agora tem desconto. Aproveite a Black Friday da EXAME Academy

Para celebrar um ano de seu reposicionamento digital e adoção do e-commerce, a importadora adiantou a Black Friday e já está oferecendo descontos para lá de generosos: até 75% off em todos os vinhos do site.

Os descontos são bons, mas importadora não está sozinha. Isso porque a Black Friday 2020 deve ser um duelo de gigantes entre varejistas e clubes de vinho. Em relação a 2019, o consumo de vinhos disparou mais de 70% devido à pandemia, e as marcas estão mais interessadas do que nunca nesses novos consumidores.

Entre as ofertas da Portus Cale, o destaque fica para uma lista de vinhos brancos de até 20 reais (sim, “até”, não “a partir”). Uma garrafa de 750ML do vinho branco português Quinta da Garrida sai de 80 por 20 reais. Já o rótulo chileno Botalcura Codorniz sai de 60 por 18 reais.

Confira abaixo algumas ofertas: