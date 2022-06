CVC: Reservas confirmadas crescem em maio, mas seguem abaixo do pré-pandemia

A CVC (CVCB3) aumentou em 19% o volume de reservas confirmadas em maio frente ao mês passado, encerrando o bimestre com R$ 2,6 bilhões. O montante é 52% superior ao de todo o volume do segundo trimestre do ano passado. As informações foram apresentadas em prévia operacional divulgada na noite de segunda-feira, 6.

A companhia atribuiu o crescimento de reservas à flexibilização de restrições de mobilidade, reabertura da temporada de cruzeiros, ampliação de voos exclusivos e retomada da demanda por viagens de turismo e de eventos.

“Estamos muito entusiasmados com a retomada das vendas de viagens e com a nossa capacidade de gestão de margens e de engajamento de clientes. Estamos

colhendo os frutos dos investimentos e da manutenção das nossas operações de forma integral durante a pandemia", disse Leonel Andrade, CEO da CVC, no comunicado ao mercado.

Ainda se recuperando

Apesar da melhora operacional, os números seguem abaixo dos registrados antes do início da pandemia. As reservas confirmadas no bimestre (abril e maio) representaram apenas 71% do volume apresentado no mesmo período de 2019. As reservas por viagens internacionais, uma das frentes mais afetadas pela covid-19, ainda estão 33% abaixo de 2019.

A discrepância com o pré-pandemia, porém, era ainda maior no primeiro trimestre, quando as reservas totais representaram 54% das do mesmo período de 2019 e as internacionais, 44%.

O resultado consolidado do segundo trimestre está previsto para após o encerramento do pregão de 9 de agosto.

