Bar Brahma inaugura nova unidade a 20 km do icônico cruzamento da Ipiranga com São João

Há 75 anos, o Bar Brahma ocupa a icônica esquina da Ipiranga com a São João, no centro de São Paulo, imortalizada por Caetano Veloso. Palco de música e cultura brasileiras, o bar se tornou referência tanto para os saudosistas quanto para os que buscam o som tradicional que embala gerações.

O centro de São Paulo, que viveu tempos de glória, agora passa por um processo de revitalização, acompanhado de perto pela Fábrica de Bares — responsável não só pelo Bar Brahma, mas também pelo Riviera, Filial, Blue Note e Bar dos Arcos, cada um com sua proposta única.

Agora, o grupo dá mais um passo ousado e leva o icônico Bar Brahma para a Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo, a quase 20 quilômetros do endereço da matriz. O novo espaço, com 500 m², está localizado no Open Mall The Square e conta com dois ambientes — um salão principal e uma varanda — que se integram à proposta do shopping de unir natureza, praticidade e gastronomia.

Assinado pela agência de design Abdou, o projeto homenageia a história do bar com destaques cenográficos, como um hall da fama com fotos de artistas que marcaram presença no Bar Brahma, entre eles Adoniran Barbosa e Demônios da Garoa.

Cardápio e feijoada com samba

A programação musical é diária, com o objetivo de agradar aos mais diversos públicos, e traz artistas que já são residentes da unidade original, como Ivo Meirelles e Matheus Minas e Leandro. A grande novidade é a feijoada de sábado, com samba comandado por Thobias da Vai-Vai.

O cardápio segue a tradição da matriz, oferecendo pratos como a feijoada, o picadinho, o favorito do Cauby e o famoso filé à parmegiana para compartilhar. O Chopp Brahma, com seu clássico colarinho de três dedos, continua sendo a estrela, acompanhado de drinques clássicos e autorais, incluindo as caipirinhas famosas da casa.

Serviço: SP-270, km 22 - Lageadinho, Cotia. Open Mall The Square - Piso Alameda (acesso também pelo Piso Praça).

Horário de funcionamento:

Domingo a terça: das 11h30 às 20h

Quarta e quinta: das 11h30 às 23h

Sexta e sábado: das 11h30 à 1h