Bar em São Paulo é o único entre os 50 melhores do mundo, segundo ranking 50 Best

Eleito duas vezes como o melhor bar do Brasil, segundo o ranking Casual EXAME, o Tan Tan é o único bar brasileiro entre os 50 melhores bares, segundo o ranking 50 Best. Listada em 31º lugar, a casa comandada por Thiago Bañares acaba de ser anunciada como o único estabelecimento brasileiro a fazer parte da lista principal no ranking World’s 50 Best Bars 2024.

“Esta é uma posição que nos traz muita responsabilidade, porque além de representar o reconhecimento do nosso conceito, nos torna representantes do nosso país”, afirma Bañares, cuja casa está há quatro anos consecutivos na prestigiada lista.

O prêmio chega para consolidar o trabalho engajado de toda uma equipe comprometida com a excelência dentro e fora do balcão, especialmente nos últimos quatro anos, quando, após entrar pela primeira vez na lista do World’s 50 Bars, Thiago tomou para si o desafio de elevar a categoria no Brasil e mostrar ao mundo a criatividade e seriedade do mercado nacional.

Não à toa, em 2023, passou a fazer parte do seleto grupo das 100 pessoas mais influentes da indústria de coquetelaria em todo o mundo, elaborado pela respeitada revista Drinks International.

Próximo de completar uma década, o Tan Tan, inaugurado em 2015, em São Paulo, já foi reconhecido como Best Restaurant Bar Spirited Awards Regional Top 10, dado pela Tales of the Cocktail Foundation, a renomada premiação mundial Top 500 Bars, onde está listado em 61º lugar.

“Atingimos um marco com um sentimento de orgulho e de missão cumprida muito forte. Mas não muda nada. Vamos seguir fazendo o mesmo de sempre, um trabalho que nos dê orgulho e cuja qualidade seja reconhecida não só por premiações, mas principalmente pelos nossos clientes”, diz Thiago.

No início do ano, o Tan Tan passou por uma reformulação para alinhar o ambiente às propostas de bar e cozinha, e refinar ainda mais a experiência dos clientes, firmando-se como um dos melhores bares da cidade.

O bar ganhou nova e moderna estação em aço inox, desenhada pela empresa norueguesa Behind Bars. Alinhada ao balcão de madeira, ela dá aos clientes a oportunidade de acompanhar bem de perto o processo de montagem dos coquetéis e de se envolver com todos os movimentos da equipe.

Elaborada em conjunto com o time de bar, responsável por trazer e aportar ideias a partir do conceito e estrutura estabelecida por Bañares, em parceria com o head bartender Caio Carvalhaes, a atual carta de bebidas apresenta uma coleção pautada em facilitar a navegação do público pelo mundo dos coquetéis. São 14 drinques autorais, divididos em cinco famílias distintas: Coolers e Highballs, Daisys e Sours, Martinis, Aperitivos e Mocktails.

Best sellers no Tan Tan, os drinques refrescantes e carbonatados (Coolers e Highballs) contam com quatro opções nessa temporada. Entre eles está o Curupira (R$ 47), mais herbal, elaborado com borbulhante de cambuci, hortelã e cumaru sob base alcoólica de Tanqueray dry, e o cítrico Ortiz (R$ 68), que leva tequila Don Julio Blanco, acerola, dill e limão taiti. Merecem destaque ainda a elegância seca do Mr. Igarashi (R$ 49), um mix de shochu de trigo, vodka Ketel One, vermute branco seco, licor de flor de sabugueiro e caju, e o salino Saltburn (R$ 65), composto por tequila Don Julio Reposado, Jerez cream, vermute tinto e goiaba.

Da cozinha espelhada com o bar, no centro do restaurante, explicitando a importância de ambas as operações no Tan Tan, saem comidinhas perfeitas para acompanhar as bebidas em alto nível. Caso do Spring Rolls Royce, harumaki feito com fina massa frita recheada com tartar de atum e finalizado com a espetacular maionese da casa e pó de nori (R$ 68), e o wonton de camarão e copa lombo (R$ 65), que já se tornaram queridinhos dos clientes.

Os 50 melhores bares do mundo, segundo ranking 50 Best

Handshake Speakeasy - Cidade do México Bar Leone - Hong Kong Sips - Barcelona Tayēr + Elementary - Londres Jigger & Pony - Singapura Line - Atenas Tres Monos - Buenos Aires Alquímico - Cartagena Zest - Seul Paradiso - Barcelona Himkok - Oslo BKK Social Club - Bangkok Connaught Bar - Londres Double Chicken Please - Nova York Overstory - Nova York Lady Bee - Lima Baba au Rum - Atenas Coa - Hong Kong The Cambridge Public House - Paris Tlecān - Cidade do México Caretaker's Cottage - Melbourne CoChinChina - Buenos Aires Salmon Guru - Madri Martiny's - Nova York Bar Benfiddich - Tóquio Maybe Sammy - Sydney Superbueno - Nova York Nutmeg & Clove - Singapura Satan's Whiskers - Londres Panda & Sons - Edimburgo Tan Tan - São Paulo Licorería Limantour - Cidade do México Drink Kong - Roma Jewel of the South - Nova Orleans Byrdi - Melbourne Locale Firenze - Florença Scarfes Bar - Londres Moebius Milano - Milão Bar Nouveau - Paris Mimi Kakushi - Dubai Bar Us - Bangkok Virtù - Tóquio Atlas - Singapura La Sala de Laura - Bogotá Röda Huset - Estocolmo Florería Atlántico - Buenos Aires Analogue Initiative - Singapura El Gallo Altanero - Guadalajara Danico - Paris 1930 - Milão

Bares e restaurantes premiados em São Paulo

Na semana passada, o Latin America’s 50 Best Restaurants 2024 anunciou o vencedor do Gin Mare Art of Hospitality Award: o restaurante Tuju, situado na capital paulista. Segundo o ranking, a premiação reconhece a importância do Tuju na redefinição do setor de hospitalidade, com fortes raízes no multiculturalismo da cidade de São Paulo que se reflete em uma cozinha sazonal de vanguarda, extremamente refinada, inspirada no clima regional e em ingredientes locais únicos.

“É uma grande honra anunciar o Tuju como vencedor do Gin Mare Art of Hospitality Award. A dedicação, a paixão e o talento da equipe se refletem em uma experiência gastronômica sublime e imersiva, elevada pelo atendimento dos profissionais e pelos ingredientes e sabores de São Paulo. A casa alcança um equilíbrio delicado de todos esses fatores, o que faz do Tuju um grande merecedor desse prêmio”, diz William Drew, diretor de conteúdo do Latin America’s 50 Best Restaurants.