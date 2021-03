Band poderá assumir as transmissões das temporadas de Fórmula 1 no Brasil

Após 41 anos de transmissão da Fórmula 1, a Rede Globo não fechará contrato com a Liberty Media, detentora dos direitos de reprodução das corridas automobilísticas.

Aprenda como começar o seu próprio negócio. Saiba mais

Ao blog Gabriel Vaquer do UOL, a assessoria da Globo informou sobre a não renovação do contrato com a Liberty Media. “A Globo manteve negociações constantes com a FOM/Liberty Media sobre a renovação dos direitos da Fórmula 1, sempre considerando a nova realidade mundial dos direitos esportivos. Infelizmente não houve acordo. A Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas plataformas para manter o fã do esporte informado sobre tudo o que acontece no mundo do automobilismo”.

A TV Cultura chegou a se manifestar pela transmissão no canal, porém não firmou contrato. Agora a Band segue como o principal canal a adquirir os direitos de transmissão.

Outra opção de transmissão das corridas seria através do streaming da Liberty, a F1 TV Pro. Com um plano de assinatura mensal, os assinantes teriam a cobertura das corridas, treinos, entrevistas dos pilotos com a imprensa e câmeras exclusivas dos pilotos durante as corridas.

Em 1980 a Band transmitiu 14 provas de Fórmula 1 e foi a primeira emissora a transmitir um campeonato mundial de Fórmula 1 ao vivo no Brasil. Quem narrou as provas na época foi Galvão Bueno, contratado logo em seguida para assumir as narrações das corridas na Globo.