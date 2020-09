Depois do sucesso do podcast “Bom dia, Cid Moreira”, que traz conselhos para os dias de quarentena em uma das vozes mais conhecidas do Brasil, o streaming de música Deezer está lançando nesta quinta-feira, 10, um novo programa original.

O podcast humorístico “Só acho engraçado que”, narrado pela personagem “blogueirinha do fim do mundo”, da atriz Maria Bopp, trará comentários sobre as notícias jornalísticas mais atuais do momento, ambientadas como audios de Whatsapp. A produção tem roteiro de Afonso Cappellaro, redator do programa satírico Greg News, e é uma produção da Trovão Mídia.

“Só acho engraçado que” trará episódios inéditos todas às quinta-feiras, com duração de 8 minutos. A cada semana, um tema da atualidade é escolhido como fio condutor do programa. No primeiro episódio, que já disponível na Deezer, por exemplo, o tema abordado é “carteirada”, mostrando casos recentes de pessoas que tentaram usar seus cargos de trabalho para intimidar outras pessoas.

“Estou muito feliz de participar deste projeto, que é o primeiro trabalho de humor que faço desde a blogueirinha do Fim do Mundo. Está sendo um processo muito divertido transformar coisas difíceis que acontecem no Brasil em algo engraçado que pode suavizar nossa realidade”, disse a voz do podcast, a atriz Maria Boop.

O momento é propício para novos podcasts. Segundo estudo da Deezer, o isolamento social mudou o comportamento dos consumidores de áudio, fazendo com que buscassem mais programas de rádio e podcasts para se manterem informados. Globalmente, o consumo de rádio dentro da plataforma cresceu 19% no fim de março. Os podcasts de conteúdo infantil viram aumento de consumo de 218%. Os de treinamento esportivo cresceram 194%, enquanto os de meditação cresceram 132%. Veja também A newsletter que traz tempo de qualidade Inscreva-se na newsletter da Casual!



Para surfar essa onda positiva, a Deezer está investindo mais em podcasts originais. Além do “Bom dia, Cid Moreira”, protagonizado por Cid Moreira (roteirizado por Cid e a esposa, Fátima Sampaio); a plataforma conseguiu emplacar outros podcasts de sucesso, como o “Essenciais”, que desde 2018 traz entrevistas exclusivas com os maiores nomes da música popular brasileira, e o “Céu da semana”, no ar também desde 2018, traz os horóscopos da semana em áudio na voz da astróloga Titi Vidal.