Andar de Cima do Love Cabaret: novo motel no centro de SP tem vista para o Copan

Há quase um ano, o Love Cabaret trouxe uma nova vitalidade a um dos endereços mais icônicos do centro de São Paulo. No andar térreo do imóvel em frente ao Copan, artistas se apresentam, de terça a sábado, com performances mais apimentadas seguindo o conceito “a casa de todos os corpos”. O aposto é uma variação do slogan da Love Story, saudosa boate que ocupou o local por quase uma década, “a casa de todas as casas”.

Se no andar de baixo todos os corpos são bem vindos, nos andares superiores do imóvel todas as possibilidades de hospedagem são aceitas. No local funciona há poucos meses o Andar de Cima, um motel em que é possível usá-lo tanto para as finalidades já conhecidas, como também para uma hospedagem tradicional.

O empresário Felipe Martinez, sócio-diretor da Lush Hospitality Group, que faz a gestão de motéis na capital paulista e que também comanda o Andar de Cima, não utiliza o termo para definir o local, mas também não se incomoda quando ele é usado.

"Dentro de casa quarto não perguntamos o que as pessoas vão fazer. Tem pessoas que já se hospedaram por três horas porque precisavam esperar um ônibus e queriam um local de descanso rápido", conta.

A ideia de abrir o local surgiu de uma conversa informal entre Martinez e Facundo Guerra – empresário conhecido da noite paulista que ao lado de diversos sócios arrematou a massa falida da antiga Love Story. "A gente já se conhece há um tempo e ele me disse que desde que comprou o imóvel queria fazer algo diferente no andar de cima. Eu topei o desafio", lembra.

Andar de Cima: quartos têm decoração temática. (Divulgação/Divulgação)

No total, o empresário investiu mais de R$ 10 milhões para reformar o espaço. Já estão em funcionamento 21 suítes e em breve mais sete suítes serão inauguradas nas próximas semanas. A assinatura do projeto arquitetônico é de Fábio Mota e Mauricio Arruda que criaram uma verdadeira história ao tematizar cada um dos quartos e valorizar principalmente aqueles com vista para o majestoso Copan. A entrada é totalmente separada do Love Cabaret.

“As pessoas que visitam o Andar de Cima buscam, antes de tudo, diversão. Pensamos nisso ao desenvolver o projeto para depois, de forma não óbvia, adicionar uma boa dose de sensualidade ao conjunto”, explica Fábio Mota.

Por hora, dia ou pernoite

O formato híbrido permite a experiência com ou sem reserva, em períodos fracionados de 3, 6 ou 12 horas, além da diária, Day Use ou pernoite. Em uma busca no site realizada no dia 3 de abril para o dia 4 de abril a suíte mais em conta, a Pop, custava a partir de R$ 221, por seis horas. A mais cara era a espuma, com preço de R$ 345, também por seis horas.

Apesar de serem negócios independentes, o Andar de Cima e a Love Cabaret são operações parceiras, com um cross-selling de ingressos para as duas experiências e cardápio compartilhado nos horários em que as duas casas estiverem em funcionamento. A conexão entre as marcas reforça a intenção dos sócios de resgatar a vibração, energia e sensualidade pulsante do centro paulistano.