Ayrton Senna ganha homenagem em Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1

MIAMI. As homenagens a Ayrton Senna seguem ganhando o mundo em 2024, ano em que se completam 30 anos da morte do ídolo mundial. O Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, que será disputado neste final de semana em um circuito de rua nos arredores do Hard Rock Stadium, promoveu ontem a inauguração de mais um espaço de tributo a um dos maiores nomes do automobilismo: um mural feito por um dos maiores expoentes da arte urbana, o artista plástico Eduardo Kobra.

Localizada em ponto nobre do circuito, logo na entrada dos boxes e também do paddock da F1, a obra tem 8 metros de altura e 11 metros de largura e retrata o olhar marcante do piloto brasileiro e o tradicional capacete amarelo, verde e azul. Na arte, Senna aparece com as duas mãos juntas, simbolizando oração e paz.

“Ao longo da minha carreira, tive o privilégio de pintar murais em várias partes do mundo, alguns deles retratando o próprio Senna, mas poucos projetos têm um significado tão profundo para mim como este, ainda mais aqui em Miami, um polo de cultura sobretudo quando o assunto é arte urbana”, contou Kobra para EXAME em entrevista em Miami após a inauguração.

“O legado de Senna transcende o esporte e continua a impactar gerações, e é uma honra poder contribuir para preservar sua memória de uma forma tão significativa. Tivemos apenas três dias para fazer tudo, foi na velocidade Senna e isso deixou esta obra ainda mais especial para todos nós”, completou o artista.

Reconhecimento de Senna nos Estados Unidos

A sobrinha do tricampeão e CEO da Senna Brands, Bianca Senna, esteve presente na cerimônia. “O Kobra é um grande artista, que projeta a imagem do Ayrton para o mundo. Este mural em Miami é muito emocionante para nós e para os fãs, que agora ganham um novo ponto de visitação para celebrar a memória do nosso campeão e mostra o reconhecimento que o Ayrton tem nos Estados Unidos, um país que, na época em que ele corria, não acompanhava o esporte com tanto interesse quanto hoje”, comenta.

Kobra também vai inaugurar a exposição “Ayrton Senna: 30 anos de saudade”, com telas que remetem à história e à contribuição deixadas pelo ídolo do automobilismo para as gerações de todo o mundo. A mostra acontece no Premium Paddock Club entre sexta-feira e domingo, quando serão realizadas as corridas do GP de Miami.

“Sou muito grato à família de Ayrton Senna por confiar em mim para esta importante tarefa. Sei da responsabilidade que carrego, e sempre dedico todo o meu talento e paixão para criar uma obra que honre verdadeiramente o legado deste grande brasileiro”, completou o artista, que em 2015 também fez um mural em homenagem a Senna na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, em São Paulo.

Também são de sua autoria dois murais em autódromos marcantes da carreira de Senna: Interlagos, onde o brasileiro venceu duas vezes na F1 (em 1991 e 1993) e na pista de Ímola, local do trágico acidente de 1994 e que receberá a próxima etapa da F1, no dia 19 de maio.