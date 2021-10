Ambev lança sua primeira cerveja orgânica no Brasil

Vem chegando o verão e a guerra das cervejas vai esquentando. A mais nova investida partiu agora da Ambev, que está lançando sua primeira cerveja orgânica no Brasil, da marca Colorado, conhecida por valorizar os ingredientes brasileiros em suas receitas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

A Colorado Orgânica é uma fruit beer feita com cambuci. O fruto é produzido em Sistemas Agroflorestais, chamados de SAFs, que combinam culturas agrícolas com árvores florestais e frutíferas na mesma área para adquirir uma utilização mais eficiente dos recursos naturais como solo, água e energia.

Com apoio ao agricultor que mantém a floresta em pé, portanto, a Colorado oferece uma nova opção de bebida aos consumidores, que tem a fruta como protagonista.

Leve e amargor suave

A notícia está sendo antecipada aqui na Casual EXAME. Ainda não provamos o produto, mas a promessa é de uma cerveja leve, com coloração dourado claro, não filtrada e amargor suave.

O cambuci é um fruto típico da mata atlântica, levemente ácido e extremamente aromático, conferindo à cerveja notas cítricas e herbais. A Colorado Orgânica chega com 4% de álcool e 10 de IBU.

“A Colorado é uma cervejaria artesanal que enaltece e prioriza os ingredientes e sabores brasileiros. Fomos buscar um pouco da nossa cultura alinhada com a valorização do trabalho de pequenos e microprodutores agrícolas”, explica Daniel Carneiro, gerente de marketing de Colorado.

Mercado disputado

A Colorado Orgânica tem importância estratégica para a Ambev. A multinacional é líder absoluta no mercado, com 61,6% do mercado, segundo dados da consultoria Euromonitor International. A liderança acontece pela fortíssima presença no segmento mainstream, representada por Bhrama, Skol e Antártica, que sozinhas respondem por 52,9% do total do mercado.

Nos outros três segmentos, tanto no de entrada como nas duas mais conceituadas, craft e premium, quem domina é a Heineken. A cerveja orgânica da Ambev vai custar 15,90 reais. Vai brigar, portanto, com as cervejas do topo do mercado.

Certificação orgânica

Para conquistar a certificação orgânica, a cervejaria passou por diversas etapas para cumprir todas as exigências feitas pelo órgão regulador. “É um processo minucioso que inclui toda a cadeia produtiva. A nossa cervejaria de Ribeirão Preto mantém um rigoroso sistema de limpeza e assepsia para garantir que a produção da cerveja não tenha nenhum contato com produtos que ainda não sejam orgânicos”, comenta Carneiro.

A novidade pode ser encontrada em redes de varejo, bares, restaurantes, lojas especializadas em todo Brasil, na loja online da marca na Toca do Urso, no Bar do Urso, Empório da Cerveja e na Raízs, e-commerce de orgânicos.