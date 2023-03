Ambev experimenta o mercado de gim em parceria de aceleração com a mineira YVY

Se o lugar de onde algo ou alguém vem diz muito sobre ele, no caso da destilaria mineira YVY, é o Brasil quem conta a história dos seus produtos. Criada a partir da ideia de nacionalizar em diversos níveis a produção de gim, nesta quarta-feira, 22, a marca anunciou junto da Ambev uma parceria de aceleração.

Sem investimento financeiro, a meta do acordo é levar o portfólio da YVY para mais consumidores através dos robustos marketplaces da gigante, incluindo a venda em apps como o BEES e Zé Delivery.

Para YVY, que até então tinha um processo bastante artesanal de produção de gins em garrafa e drinks prontos em lata, o proveito será o acesso às reconhecidas práticas internacionais de produção e vendas da Ambev, além do conhecimento sobre a construção de marca.

Já para a Ambev, a parceria de aceleração, além de dar continuidade ao seu programa de incentivo ao empreendedorismo e na formação de um mercado de bebidas nacional mais diverso, trará o acesso ao consumidor de gim, perfil de comprador para o qual ainda não possui oferta em seu portfólio.

A YVY continuará independente, com os fundadores à frente do negócio e com os times em suas funções, continuando a jornada da destilaria. Que por sinal, tem como um importante ativo a preocupação ambiental e cuidado com a cadeia produtiva.

"Nossas receitas são frutos de uma intensa pesquisa pro ingredientes brasileiros e fornecedores locais. Com a parceria que iniciamos com a Ambev, podemos aumentar nosso impacto nessa corrente do bem e levar para a coquetelaria mais valor e responsabilidade social e ambiental", afirma André Sá Fortes, CEO da YVY.

Refil na lata

A partir de uma fábrica própria em de Belo Horizonte, que produz e envasa os drinks em lata, a empresa se tornou pioneira no país na proposta de embalagem refil em lata de alumínio, que ajuda a diminuir o impacto causado por outros tipos de embalagens.

Desde que iniciou a proposta, em 2020, a YVY deixou de gerar aproximadamente 200 toneladas de lixo.