Almoço em São Paulo: 5 restaurantes com bons menus executivos por até R$ 80

Com o retorno do trabalho presencial, bons restaurantes com chefs qualificados passaram a elaborar menus executivos com novas roupagens. Com preços fixos e convidativos, casas da capital paulista fizeram com que o menu executivo se tornasse protagonista dos cardápios durante a semana, com direito a separação em etapas com entrada, prato principal e sobremesa e até harmonizações.

Para sair da mesmice durante a pausa no meio do dia e conhecer um novo restaurante sem pesar tanto no bolso, confira sugestões de menus executivos por até 80 reais, que entraram recentemente em São Paulo.

Abaru por Priceless

Localizado no rooftop do Shopping Light e com vista para o centro da cidade, o bar e restaurante incluiu neste mês novas pedidas que fazem parte do menu executivo. Quem pedir qualquer prato principal entre 12h e 15h30 de segunda à sexta ganha uma entrada e sobremesa do dia como cortesia. Entre as dez opções, está o Picadinho de Carne (R$ 76), servido com arroz branco, farofinha, couve, banana frita e ovo caipira.

Serviço: R. Formosa, 157 – Centro Histórico. Telefone e WhatsApp: (11) 2853-0373. Horário de funcionamento: Segunda: das 12h às 15h30. Não abre à noite. Terça, quarta, quinta: das 12h às 15h30 e das 18h às 23h. Sexta e sábado: das 12h à 0h, sem intervalo. Domingo e feriados: das 12h às 18h.

Altar Cozinha Ancestral

O restaurante que reverencia a gastronomia nordestina e os orixás passou a funcionar às segundas-feiras com a estreia de seu menu executivo. O prato principal varia a cada dia da semana, e o menu executivo inclui entrada (saladinha de caju ou manga) e sobremesa (cocada cremosa ou manjar de ameixa), por R$ 79,90). Às segundas, é servido virado à paulista. Às terças, cozido pernambucano. Às quartas, feijoada. Às quintas, caril de frango e, às sextas, bobó de camarão.

Serviço: Endereço: Rua Medeiros Albuquerque, 270 - Vila Madalena Reservas: widget.getinapp.com.br/Z6Rq9G1L. Horário de funcionamento: segunda e terça das 12h às 17h e segunda durante o jantar das 18h às 23h / Quarta a sábado das 12h às 23h / Domingo das 12h às 20h.

Telefone: 11 3034-4260

Cristal Casamia

Localizado em Pinheiros, o endereço de alta gastronomia italiana oferece a preços competitivos menus executivos de terça à sexta, das 12h às 15h, podendo ser servido em dois tempos por R$ 54,99 ou em três tempos - com entrada, prato principal e sobremesa - por R$ 69,99. As pedidas mudam toda semana, sempre disponíveis duas opções de entrada, quatro tipos de prato principal e três versões diferentes de sobremesa à escolha, selecionados pelo chef Rodrigo Bizzo.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 234 – Pinheiros. Telefone: 11 94398-3778. Horário de funcionamento: terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta, sábado e domingo, das 12h às 23h.

Noma Sushi

Cercado de importantes empresas e escritórios, o coração do centro financeiro da cidade, a Faria Lima, abriga a casa de excelente culinária japonesa em um ambiente moderno e aconchegante que oferece três menus executivos: Ichiban (R$ 79), com prato principal e fruta do dia, Tokujo (R$ 108), dividido em três etapas, e Noma (R$ 135), separado em cinco etapas. Niguiris, sashimis e sushis são alguns dos itens inclusos nos cardápios.

Serviço: Av. Faria Lima, 3400 – São Paulo. Horários: das 12h às 23h30

Pirajá

Com dez unidades na capital paulista e uma em Campinas, o bar é considerado a embaixada carioca em São Paulo e recebeu da prefeitura do Rio a placa de Patrimônio Cultural Carioca. No menu executivo (batizado carinhosamente de Ezécutivo), reina o melhor da baixa gastronomia, servida de segunda à sexta. Entre as cinco opções de pratos principais está o PF Frango à Passarinho (R$ 51), com arroz, feijão preto, vinagrete de repolho e farofa. Está incluso no preço saladinha como entrada e bolinho de estudante com doce de leite cremoso de sobremesa.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64. Telefone: (11) 3815-6881. Horário: Segunda e Terça - das 12h às 23h. Quarta das 12h às 00h. Quinta das 12h às 01h. Sexta e Sábado das 12h às 02h.Domingo - das 12h às 19h.