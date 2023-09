Sushi com uísque? Restaurantes oferecem menu com The House of Suntory

Sushi combina com uísque? Com certeza. Entre os meses de setembro e novembro, a centenária marca de destilados japoneses The House of Suntory desembarca nas casas Aizomê, Watanabe, Makoto, Kosho e Kinoshita, em São Paulo, com menu harmonizado a partir da sua premiada linha de uísques, gin e vodca.

Em maio de 2023, The House of Suntory Experience realizou pela primeira vez no Brasil uma imersão na cultura, gastronomia e coquetelaria japonesas, como anfitriã de noites exclusivas na Japan House São Paulo, que celebrou os rituais nipônicos a partir de um menu inspirado nos elementos da natureza que uniu culinária e alta coquetelaria moderna e autoral.

Para dar continuidade ao projeto e ao centenário da The House of Suntory, a marca realiza uma versão pop up da sua experiência, em parceria com os chefs Telma Shiraishi (Aizomê), Denis Watanabe (Watanabe), Makoto Okuwa (Makoto), William Ymamura (Kosho) e Marcelo Fukuya (Kinoshita).

Inspiração na água, no ar, no fogo e na terra

Os menus de quatro tempos serão harmonizados com os rótulos premium da marca japonesa. A inspiração será em torno dos quatro elementos da natureza, como a água, o ar, a terra e o fogo. Cada etapa gastronômica é harmonizada com um coquetel criado especialmente para o cardápio.

A primeira casa a iniciar a série de jantares será o Aizomê, nos Jardins, em São Paulo, comandado pela chef Telma Shiraishi, que foi a curadora do The House of Suntory Experience, que levará para o seu restaurante o menu realizado em parceria com os chefs Edson Yamashita (Ryo Gastronomia), Rafael Aoki (Quincho) e o pastaio Marcio Shihomatsu (Shihoma Pasta Fresca), junto com os coquetéis desenvolvidos pelo mixologista Rodolfo Bob e com o sommèliere Yasmin Yonashiro, com a consultoria do especialista em whisky, Maurício Porto.

O menu no Aizomê estará disponível até o dia 16 de setembro, pelo valor de 700 reais.